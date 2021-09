IFT Group Siap Bangun Masyarakat Digital dengan Akuisisi Empat Perusahaan

Perusahaan layanan IT komprehensif Indonesia Future Teknologi (IFT Group) mengumumkan dalam proses mengakuisisi empat perusahaan yakni ONE Indonesia, Solutif, GIT dan Karuna Baruna Nusantara International (KBNI) pada peresmian IFT Group, baru-baru ini.

Dengan mengakuisisi empat perusahaan tersebut IFT Group siap membangun masyarakat digital, sesuai dengan visinya yakni "to build digital society that leave no one behind."

"Dengan mengakuisisi ONE Indonesia, Solutif, GIT dan KBNI, IFT Group siap membangun Ekosistem Masyarakat Digital (Digital Society) dan mendorong nilai perusahaan agar lebih cepat berkembang dan mempunyai kekuatan untuk mencapai visi dan misinya,” kata Marcino Waas, CEO IFT Group, melalui siaran pers yang diterima Media Indonesia, Rabu (29/9).

IFT Group didirikan oleh para praktisi dan profesional IT Indonesia. IFT Group ingin mengambil kesempatan untuk ikut serta membangun dan mempercepat transformasi digital di Indonesia dengan fokus pada edukasi, digital center, aplikasi/software, global IT, resource provider dan membangun komunitas digital.

IFT Group memandang bahwa kehadiran dunia digital dinilai dapat memberikan dampak ekonomi, sosial dan politik yang signifikan terhadap masyarakat Indonesia khususnya dan seluruh dunia pada umumnya.

Sejalan dengan misinya "to empower people with digital products and services in their daily live and work thus contributing to global economic growth," IFT Group bergerak dengan menggunakan lima pilar yakni education, services, transformation, marketplace dan venture capital.

Untuk selanjutnya, setelah mengakuisisi keempat perusahaan tersebut IFT Group akan meningkatkan kinerja masing-masing perusahaan. IFT Group juga akan membentuk sinergi antar perusahaan untuk berkolaborasi menciptakan produk dan services digital kepada seluruh stakeholder, baik masyarakat luas maupun organisasi/perusahaan.

Dalam acara yang sama, IFT Group juga mengumumkan kabar joint venture dengan perusahaan Korea Selatan, Quintet Systems dan meresmikan platform Periksalab. Quintet Systems adalah perusahaan yang berfokus pada solusi CRM dengan pengalaman lebih dari 18 tahun.

Selain dari solusi CRM, Quintet Systems juga membangun low-code development platform CALS Platz yang dapat digunakan untuk membangun aplikasi web dan mobile dengan cepat. Pihak IFT Group mengambil langkah joint venture dengan perusahaan Korea Selatan ini karena melihat kesempatan untuk berkembang secara bisnis maupun skill Sumber Daya Manusia (SDM).

"Joint venture dengan Quintet Systems menjadi salah satu cara untuk menghadapi pasar global dan memungkinkan sumber daya Indonesia kita untuk bekerja dengan pemimpin IT. Business operation-nya akan lebih banyak menyediakan dan me-manage tenaga kerja dari Indonesia untuk project di Korea Selatan," kata Deddy Ariesandy Feryanto, representative dari JV.

Perusahaan joint venture rencananya akan mulai didirikan pada Oktober mendatang pada peluncuran CALS Platz. Nantinya proses kerja dan laporan akan dilakukan secara jarak jauh.

Sementara platform periksalab.id merupakan layanan home service untuk berbagai kebutuhan, mulai dari tes COVID-19 sampai General Check up. Platform ini memberikan kemudahan waktu, proses yang cepat serta teknologi dan klinik bertaraf internasional.

Platform periksalab.id hadir untuk mendukung penanggulangan pandemi dan penyebaran virus COVID-19. Layanan ini akan datang ke rumah maupun perusahaan untuk melakukan pemeriksaan swab maupun general check up.

"Periksalab bisa wide service nggak cuma COVID-19 saja, benefit untuk users adalah pengaturan flexible dan reliable. Service kami bisa untuk perorangan tetapi juga perusahaan, bisa datang ke kantor," kata Danny, CEO Solutif.

Seluruh partner Periksalab memiliki jaminan mutu dengan kualitas tinggi dan terjamin yang diakui oleh pemerintah. Para nakes platform ini juga telah bersertifikat yang terlatih dan mampu mengambil sampel dengan aman dan nyaman. (OL-12)