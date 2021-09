Sharia Indonesia Summit 2021: Kemaslahatan untuk Bangkit Bersama

RANGKAIAN Media Group Network Summit Series kali ini menghadirkan Indonesia Sharia Summit 2021 'Kemaslahatan untuk Bangkit Bersama'. Besarnya pangsa pasar Indonesia sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar dan pesatnya perkembangan industri halal global, mendorong urgensi atas pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia, yang sejalan dengan upaya pencapaian Visi Indonesia Maju, di mana situasi saat ini membutuhkan transformasi ekonomi yang mampu memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional.

Acara dibuka oleh Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin sebagai keynote speaker, serta mengusung konsep virtual event, yang terbagi dalam beberapa sesi terpisah berdasarkan tema pembahasan yang akan diangkat.

Adapun tema yang dibahas yaitu :

1. Sharia Modern Finance and Digital Banking

2. Creating The Wave of Sharia Tourism and Creative Economy

3. Building Sharia Ecosystem: Towards Well-Being for All

4. Indonesia: The Future World Sharia Economics Center

Indonesia Sharia Summit 2021 digelar Rabu dan Kamis, 22 dan 23 September 2021. Acara ini diharapkan menjadi ajang pemaparan analisis situasi dan isu konkrit Indonesia secara terintegrasi dan komprehensif menyangkut berbagai aspek terkait perkembangan ekonomi syariah, baik secara lokal maupun global. Selain itu juga membuka kesempatan dialog untuk bersama-sama memaksimalkan peran ekonomi syariah dalam menghadapi situasi ekonomi saat ini, serta menciptakan optimisme serta dan memberi insight yang inspiring sekaligus practical terkait penerapan ekonomi syariah bagi kemaslahatan bangsa.

Acara ini juga diikuti oleh Civitas Akademika dari Universitas Negeri Gorontalo, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Universitas Pembangunan Jaya, Univesitas Andalas, Universitas Indonesia, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Universitas Budi Luhur, Institut Teknologi Telkom Purwokerto, dan Universitas Nadhlatul Ulama Surabaya. (RO/OL-10)