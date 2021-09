Mudahkan Pelayanan Konsumen, Jasindo Luncurkan Aplikasi Easy

DALAM laporan berjudul Digital 2021: The Latest Insights Into The State of Digital mengungkap bahwa pengguna internet di Indonesia tumbuh sebanyak 27 juta atau naik sebesar 15,5% dari tahun sebelumnya menjadi 202,6 juta. Kegiatan berinternet didominasi oleh Generasi Y dan Z dengan rentan usia 25 tahun samapai 35 tahun.

Pandemi covid-19 berdampak juga pada durasi pengguna layanan internet berbasis smartphone. Pada kuartal II 2020 tingkat penggunaan smartphone rata-rata sebanyak 5,3 jam per hari. Angka tersebut naik sebesar 30% dari periode yang sama di 2019.

Fenomena itu bukanlah hal yang baru. Banyak pihak sudah memprediksi bahwa kebutuhan manusia terhadap internet akan terus meningkat. Hal tersebut menjadi pisau bermata dua untuk beberapa industri. "Jika tantangan tersebut tidak dapat dihadapi dengan baik, dapat dipastikan pihak-pihak yang tidak siap akan keluar dari persaingan usaha yang mereka jalankan," kata Direktur Pengembangan Bisnis PT Asuransi Jasa Indonesia (Asuransi Jasindo), Diwe Novara, dalam keterangan resmi, Senin (27/9).

Karena itu, dengan semangat memberikan pelayanan terbaik bagi seluruh pelanggannya, Jasindo terus berupaya memberikan inovasi berbasis digital. Bukti nyata dari semangat perusahaan asuransi pelat merah yang menjadi bagian dari Indonesia Finance Group (IFG) ini yakni meluncurkan aplikasi mobile bernama Easy.

Aplikasi itu akan dapat diakses melalui smartphone dengan cara mengunduh di Playstore ataupun Apps Store. "Easy merupakan aktualisasi Asuransi Jasindo dalam memberikan pelayanan yang prima bagi para customer ataupun masyarakat luas. Aplikasi ini memiliki banyak fitur unggulan terutama yang berbasis layanan produk asuransi," katanya.

Melalui Easy, masyarakat dapat membeli langsung produk asuransi yang mereka butuhkan, seperti asuransi perjalanan, asuransi mikro, dan asuransi rumah tanpa harus datang ke branch office atau satellite branch office Asuransi Jasindo. Dengan aplikasi tersebut semua proses penutupan asuransi akan dilakukan secara digital. Selain itu, pembelian produk asuransi perjalanan yang dibeli melalui Easy dapat digunakan sebagai salah satu dokumen pendukung pengajuan pembuatan Visa Schengen.

"Diharapkan aplikasi ini dapat memberikan manfaat lebih dalam pelayanan asuransi berbasis digital di Indonesia. Dukungan dan peran regulator serta stakeholders sangat dibutuhkan untuk dapat menunjang inovasi-inovasi lain," jelasnya.

Asuransi Jasindo menargetkan pada awal peluncuran Easy akan diunduh sebanyak 50.000 downloader. Selaras dengan hal tersebut, aplikasi itu akan memberikan promo menarik bagi pengguna. (OL-14)