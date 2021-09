Sandiaga: Ekonomi Kreatif Penggerak Baru Ekonomi Dunia

MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Parekraf) Sandiaga Salahuddin Uno menilai ekonomi kreatif sebagai penggerak baru roda perekonomian dunia.

Hal ini disampaikannya saat menghadiri "Side-Event of High-Level Week: “Resilient and Inclusive Creative Economy for A Thriving Future” di sela Sidang Majelis Umum PBB ke-76 secara daring. "Ekonomi kreatif adalah perekonomian yang baru," kata Sandiaga dalam keterangan resmi, Minggu (26/9).

Menurutnya, di masa pandemi covid-19, banyak subsektor ekonomi kreatif yang berkembang sangat pesat. Di antaranya, aplikasi, permainan, tayangan televisi dan radio, serta konten kreatif.

"Sektor ekonomi kreatif menunjukkan perkembangan yang positif dibandingkan sektor ekonomi konvensional. Itu karena orang-orang banyak yang berdiam diri di rumah dan mengakses gawainya selama masa pandemi," imbuh Sandiaga.

Untuk menjadikan sektor ekonomi kreatif sebagai pemenang pascapandemi covid-19, pihaknya melakukan sejumlah program yang berlandaskan inovasi, adaptasi dan kolaborasi. Misalnya, memberikan dukungan eksplorasi kreativitas melalui pelatihan digital, mentoring secara eksklusif dan pembangunan kapasitas pelaku ekonomi kreatif.

"Kami juga memberikan berbagai program insentif, mempermudah perizinan dan pendampingan. Hal ini bagian dari tugas kami sebagai pembuat kebijakan. Untuk menciptakan ekosistem ekonomi kreatif yang adil bagi pelaku ekonomi kreatif," pungkasnya.

Melalui sejumlah langkah tersebut, diharapkan ekonomi kreatif di dunia, khususnya Indonesia, dapat meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. Serta, mencapai target agenda pengembangan berkelanjutan pada 2030.(OL-11)