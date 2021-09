bank bjb Raih Penghargaan The Most Resilient Regional Bank 2021

BANK bjb berhasil meraih penghargaan The Most Resilient Regional Bank 2021. Penghargaan tersebut diberikan oleh CNBC Indonesia dalam acara road to CNBC Indonesia Awards 2021 kategori The Best Regional Bank.

Penghargaan diberikan secara virtual pada Kamis, 23 September 2021, yang disiarkan di CNBC Indonesia Televisi dan live streaming di CNBCIndonesia.com. Penghargaan ini diterima secara virtual oleh Direktur Konsumer dan Ritel bank bjb Suartini.

Penghargaan tersebut diberikan dengan tujuan melakukan penilaian dan memberikan apresiasi kepada Bank Pembangunan Daerah (BPD) atas inovasi dan terobosan yang telah diraih. Selama masa pandemi Covid-19, situasi ekonomi daerah maupun nasional mengalami masa sulit. Para BPD di berbagai daerah memiliki peran vital untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayahnya masing-masing hingga berdampak pada pertumbuhan ekonomi nasional.

Dorongan tersebut dilakukan BPD dengan melakukan berbagai inovasi dan penyesuaian bisnis dengan mengadaptasi teknologi hingga pelayanan prima pun bisa tetap terwujud. Inovasi digital ini pulalah yang diterapkan dan diakselerasi bank bjb selama masa pandemi Covid-19.

Oleh karenanya, bank bjb berhasil mencatatkan kinerja positif meski dihimpit pandemi Covid-19. Sepanjang 2020 dan hingga kuartal II 2021, bank bjb terus tumbuh positif.

Pada kuartal II 2021, aset bank bjb tumbuh 20% secara tahunan year on year dimana pertumbuhan tersebut berada di atas rata-rata industri perbankan nasional. Hal tersebut juga diiringi pertumbuhan ekuitas hingga NPL yang senantiasa terjaga rendah.

Selain itu, inovasi digital bank bjb selama masa pandemi Covid-19 juga berkontribusi secara signifikan pada pertumbuhan bisnis perusahaan. Capaian fee based income bank bjb dari transaksi digital terus bertumbuh sejak 2019 hingga saat ini. Pada Juli 2019, fee based income bank bjb mengalami pertumbuhan sebesar 29,04% year on year. Pertumbuhan tersebut terus meningkat sehingga mencapai lebih dari 50% pada pertengahan 2021 ini.

Direktur Konsumer & Ritel bank bjb Suartini mengatakan, penghargaan tersebut merupakan salah satu apresiasi terhadap upaya seluruh insan bank bjb untuk mengakselerasi peran perusahaan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

"Kami mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya terhadap predikat yang disematkan CNBC kepada bank bjb sebagai The Most Resilient Regional Bank 2021. Hal ini akan senantiasa menjadi penyemangat bagi kami untuk terus berinovasi menghadirkan layanan prima guna mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional," ungkap Suartini. (RO/OL-10)