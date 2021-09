Dua Merek Rokok Elektronik Berkolaborasi

SETELAH bekerja sama dengan produsen likuid dari US, Five Pawn, Ministry of Vape Indonesia (MOVI) kembali melakukan kolaborasi dengan salah satu pionir produsen likuid lokal legendaris yaitu Vapezoo. Kolaborasi itu untuk penggunaan teknologi Nicsal99+.

MOVI dan Vapezoo meluncurkan liquid Nicsal99+ yang terdiri dari dua varian rasa yaitu passion sour mango dan vanilla cheese tiramisu. CEO VapeZoo, Winarno, mengatakan MOVI punya pabrik dengan fasilitas sangat baik dan standar farmasi internasional. "Ini membuat kami yakin untuk melakukan kerja sama yang menggunakan teknologi Nicsal99+," ungkapnya dalam keterangan resmi, Jumat (24/9).

Di lain kesempatan, Chief Sales Officer MOVI Ferdinand menjelaskan Nicsal99+ merupakan terobosan baru e-liquid Indonesia. Sebelumnya konsumen hanya mengenal Freebase dan Saltnic. "Penjualan kami meningkatkan secara signifikan per bulan dengan retention customer yang tinggi."

Founder MOVI Dimasz Jeremia menambahkan semua orang mengenal VapeZoo di Indonesia. Nama besarnya sudah tidak perlu diragukan lagi. "Kami yakin kolaborasi ini akan memberikan kesempatan untuk para penggemar merasakan liquid VapeZoo dengan teknologi Nicsal99+."

Nicsal99+ merupakan produk leader di kategori saltnic dan diciptakan dengan tujuan konsumen dapat menikmati sensasi dan kepuasan nikotin seperti saat merokok konvensional tanpa merasakan gatal atau iritasi di tenggorokan. Tidak seperti salnic lain, NicSal99+ dibuat dari bahan alami natural dan hasilnya sesuai dengan tingkat keasaman normal tubuh manusia sehingga menhasilkan sensasi merokok yang halus. (OL-14)