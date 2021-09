Sembilan Penghargaan Diraih Pamapersada Nusantara dalam ISDA 2021

CORPORATE Forum for CSR Development (CFCD) bekerja sama dengan dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), kembali menggelar Indonesia Sustainable Development Goals Award (ISDA) 2021 pada Jumat (17/9) digelar di Ballroom Hotel JS Luwansa, Jakarta. Pelaksanaannya secara hibrida (offline maupun online). Kegiatan ini merupakan ajang penghargaan mengenai peran serta korporasi dalam mewujudkan tujuan pembangunan yang berkelanjutan atau SDG's.

PT Pamapersada Nusantara (PAMA) sebagai salah satu perusahaan jasa kontraktor terbesar di Indonesia berhasil meraih sembilan penghargaan pada malam anugerah Indonesia Sustainable Development Goals Awards (ISDA) 2021. Salah satu kategori penghargaan bergengsi yang berhasil diraih oleh PAMA yaitu Top Leadership Program dalam ISDA 2021 bersama sembilan perusahaan lain yang mengambil tema peran serta korporasi dan stakeholders dalam pembangunan berkelanjutan untuk kesejahteraan bangsa tersebut.

Selain itu, perusahaan juga berhasil mendapatkan The Most Committed Corporate For SDG’s on Environtment Pillar bersama dengan delapan perusahaan lain. Selain dua penghargaan di atas, pada kategori kontribusi perusahaan, PAMA juga mendapatkan 1 award kategori Platinum, 5 awards kategori Gold, dan 1 award kategori Silver. Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Maidi Irvan selaku CSR Department Head.

Kategori Platinum diraih PAMA atas kontribusi program Pembinaan Akademik dan Karakter Daerah Terpencil di PAMA MCIP Kalteng. Kategori Gold atas kontribusi PAMA pada implementasi program CSR dalam peningkatan ekonomi masyarakat dan kualitas lingkungan melalui bank sampah terpadu di PAMA Head Office Jakarta, pembinaan koperasi Bina Tani Jaya Bersama di PAMA BAYA Kutai Kartanegara, pemberdayaan komunitas perikanan mandiri untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di PAMA KPCS Kutai Timur, implementasi program CSR pendidikan lingkungan dan pencegahan perubahan iklim bagi masyarakat di PAMA MTBU Muara Enim, revitalisasi lahan pertanian sebagai solusi mengatasi kondisi tanah pertanian yang marginal dan rusaknya ekosistem sawah di Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Kutai Timur, di PAMA INDO. Sedangkan kategori Silver untuk program pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat tidak mampu di Batu Kajang PAMA KIDE.

"Perusahan tentu merasa bangga bisa mengikuti ajang ini bersama 80 perusahaan lain yang ikut berpartisipasi dan berkontribusi dalam ajang ISDA 2011," kata Maidi Irvan selaku Departemen Head Corporate Social Responsibility (CSR) PAMA Head Office.

Ketua Umum CFCD Thendri Supriatno mengatakan khusus ISDA tahun ini ada beberapa perusahaan yang gugur dan mengundurkan diri sebelum mencapai babak final yang diikuti oleh 80 perusahaan dan 19 perorangan dengan 201 program yang tengah dijalankan. Jika dibandingkan dengan penyelenggaraan ISDA 1, 2 dan 3, pelaksanaan yang ke-4 dari sisi jumlah peserta cenderung bertambah serta jenis atau ragam program juga semakin banyak. (OL-14)