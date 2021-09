Raih Priyadarshni Academy Global Award, Airlangga: Ini untuk Seluruh Rakyat Indonesia

MENTERI Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dianugerahi Priyadarshni Academy Global Award for Outstanding Contribution to National Economic Recovery, pada pelaksanaan the 37th Anniversary Global Awards Function secara virtual yang berlangsung pada Senin (20/09).

Menko Airlangga dinilai sebagai tokoh Indonesia yang memberikan kontribusi besar dalam pemulihan ekonomi nasional dan penanganan Covid-19, tidak hanya kepada Indonesia namun juga kepada India.

Komite juga menilai Menko Perekonomian Airlangga Hartarto sebagai Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN), berkontribusi besar dalam memformulasikan langkah-langkah kebijakan yang koordinatif, komprehensif dan inklusif, termasuk menggagas kebijakan bantuan kepada Pemerintah India dalam menanggulangi pandemi Covid-19 berupa bantuan oksigen.

Dalam kesempatan tersebut, Menko Airlangga mengapresiasi kepercayaan Priyadarshni Academy dan Pemerintah India atas penghargaan yang diberikan.

“Penghargaan ini ditujukan untuk seluruh rakyat Indonesia yang saat ini sedang berjuang untuk memulihkan situasi ekonomi di tengah pandemi Covid-19,” ujar Menko Airlangga pada keterangan pers, Selasa (21/9).

Melalui kepemimpinan dan kedekatan Presiden Jokowi dengan PM Narendra Modi, Presiden Jokowi dalam satu kesempatan juga menanyakan mengenai metode penanganan Covid-19 di India pada saat kasus turun di awal tahun dan juga saat kasus puncak yang melebihi 400 ribu kasus.

Pada akhirnya Indonesia mengadopsi Micro Lockdown yang dilakukan India dengan menerapkan PPKM Mikro serta PPKM berlevel 1 sampai dengan 4.

“Penghargaan ini merupakan suatu pengakuan atas hadirnya Kemenko Perekonomian dalam berikhtiar menjawab tantangan pandemi Covid-19 yang telah menimbulkan dinamika tantangan yang luar biasa dan unprecedented bagi masyarakat dan perekonomian Indonesia,” jelas Airlangga.

Pada kesemoatan tersebut Airlangga menyampaikan harapan agar hubungan bilateral antara Indonesia dan India makin erat, khususnya dalam upaya pemulihan kesehatan dan ekonomi.

“Sebagai upaya dalam mendorong perekonomian dan menangani pemulihan sektor kesehatan, kerja sama internasional menjadi kunci untuk memenangkan perjuangan, karena tidak ada negara yang dapat menghadapi situasi ini sendiri, dan Indonesia sangat menghargai kerja sama dengan India,” ujar Airlangga.

Priyadarshni Academy adalah akademi yang memberikan layanan kepada kemanusiaan, utamanya di bidang sosial budaya dan pendidikan, yang telah menyelenggarakan Global Awards Function sejak didirikan pada tahun 1985. Priyadarshni Academy Global Awards Advisory Committee diketuai oleh ilmuwan Dr. Raghunath Anant Mashelkar.

Selain Airlangga, ada 4 tokoh asal India, Korea Selatan, dan Inggris yang juga dianugerahi Priyadarshni Academy Global Award tahun 2021 atas kontribusi yang signifikan di bidang ekonomi, gender, lingkungan, dan dunia hiburan, yaitu Gautam Adani (Founder and Chairman Adani Group Ahmedabad, India); Sang-Hoon Bang (President & CEO The Chosunibo, Korea Selatan).

Selain itu, Gurudev Sri Ravi Shankar (Founder The Art of Living Bengaluru, India); Lord Nicholas Stren (Chair Grantha Research Institute on Climate Change and Environment The London School of Economics, UK) dan; Baroness Sandip Verma (Chair UN Women dan Member of The House of Lords, UK).

Selama ini, penghargaan diberikan kepada tokoh-tokoh yang berkontribusi signifikan di bidangnya masing-masing. Presiden RI ke-5 Megawati Soekarno Putri juga pernah mendapatkan penghargaan pada the 14th Anniversary Global Awards untuk nominasi Global Award for Outstanding Contribution to Promotion of International Understanding.

Tokoh lain yang pernah mendapat penghargaan Priyardashi Academy adalah Mantan Perdana Menteri Jepang, Shinzo Abe dan Elisabeth Renn dari Finlandia.