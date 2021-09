Komit Wujudkan Pembangunan Berkelanjutan, PJB Raih 16 Penghargaan ISDA 2021

PROGRAM program CSR PT Pembangkitan Jawa-Bali (PJB) berhasil meraih 16 penghargaan dalam gelaran Indonesian Sustainable Development Goals Award (ISDA) 2021 yang digelar pada Jumat (17/9) di Jakarta.

Banyaknya penghargaan yang diraih menjadi indikasi bahwa anak perusahaan PLN ini merupakan perusahaan yang memiliki komitmen yang tinggi dalam melaksanakan CSR berbasis ISO 26.000. Selain itu PJB dinilai punya peran penting dalam mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

ISDA sendiri merupakan wadah apresiasi bagi perusahaan atau institusi atas kontribusinya dalam pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) di Indonesia. Gelar apresiasi tahunan ini merupakan hasil kerja sama Corporate Forum for CSR Development (CFCD) dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas).

Sekretaris Perusahaan PT PJB, Zubaidah mengungkapkan bahwa PJB telah menerapkan ISO 26000 yang merupakan standar global dalam pelaksanaan CSR. “Tanggung jawab sosial kami laksanakan secara terintegrasi dalam tata kelola perusahaan. Ini merupakan komitmen kami dalam menghadirkan bisnis yang berkelanjutan. Melalui program CSR kami berusaha untuk berkontribusi dalam pembangunan berkelanjutan di Indonesia,” kata Ida dalam keterangan tertulisnya.

Enam belas penghargaan bagi PJB dalam ISDA 2021 terdiri dari 3 penghargaan pada kategori korporasi dan 11 penghargaan pada kategori program. Dua penghargaan lainnya diraih pada kategori perseorangan untuk local hero yang merupakan mitra dalam pelaksanaan program CSR PJB.

Tiga gelar disematkan bagi PJB pada kategori korporasi , meliputi The Top Leadership on SDGs; The Most Committed Corporate on Social Pilar; dan The Most Committed Corporate on Economy Pilar.

Pada kategori program, penghargaan Platinum berhasil dicapai oleh UP Paiton dalam Program Postaklim. Sementara penghargaan Gold diberikan kepada 8 program CSR PJB, sebagai berikut : Pijar Berdaya (UP Gresik); Elektrifikasi Pompa Air Pertanian dan Pertanian Organik (UBJOM Indramayu); Program Integrated Farming System (UBJOM Tanjung Awar-awar); Usaha Mikro Tepung Suku Menjadi Aneka Makanan Olahan (UBJOM Tanjung Awar-awar); Peningkatan Ketahanan Pangan Rumah Tangga (UBJOM Rembang); Pemberdayaan Batik Probolinggo (UP Paiton), Difabel Berdaya (UP Muara Tawar); dan Program Ciecra /Cirata Enceng Craft (UP Cirata). Sedangkan dua Silver diraih Program Sungai Jingkem (UP muara Tawar) dan Program Maggoot (UP Cirata).

Aristoteles S.Pd yang merupakan local hero PJB dalam program CSR Desa Wisata Lontar (UP Gresik) dinobatkan sebagai Terbaik 2 Tingkat Local Hero. Sedangkan Hostiningsih , local hero PJB dalam program CSR Posyandu Berketahanan Iklim meraih predikat Terbaik 3 Tingkat Lokal Hero.

ISDA 2021 mengambil tema Peran Serta Korporasi dan Stakeholders Dalam Pembangunan Berkelanjutan Untuk Kesejahteraan Bangsa. Ada tiga kategori yang diperlombakan dalam ISDA 2021 yang meliputi kategori SDGs korporasi yang berisi 17 goals dan 34 program, kategori CSR/CID program yang berisi 16 goals dan 30 program serta kategori perseorangan dengan 4 level yang meliputi level direksi, level general manager, level manager serta level mitra atau local hero.(RO/E-1)