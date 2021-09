Yuk, Rayakan Bulan Gemar Membaca dengan Lima Cara Seru Ini

TAHUKAH kamu? Bulan September ini merupakan Bulan Gemar Membaca, lho. Momen spesial ini dicanangkan oleh pemerintah pada tahun 1995 lalu dalam upaya meningkatkan aktivitas membaca masyarakat di seluruh Indonesia.

Berdasarkan survei indeks kajian membaca tahun 2020 dari Perpusnas, indeks kegemaran membaca Indonesia terus meningkat dan telah masuk ke dalam kategori sedang dengan angka 55,74%. Selain itu, jumlah perpustakaan di Indonesia per tahun 2020 juga telah mencapai 164.610 perpustakaan.

Selain memperluas ilmu dan pengetahuan, membaca buku ternyata memiliki sederet manfaat lainnya, seperti memperkaya perbendaharaan kata, melatih fokus dan konsentrasi, meningkatkan daya ingat, menurunkan risiko stres, serta tentunya mengasah kreativitas. Jadi, siapa di antara kamu yang masih malas membaca?

Yuk, kita jadikan membaca sebagai salah satu hobi yang menyenangkan sembari menikmati sederet promo ShopeePay Super Online Deals pada 15-21 September ini. Mulai dari cashback hingga 100%, Flash Sale Rp10 dari 15-18 September, hingga ShopeePay Deals Rp1 dari tanggal 19-21 September, dijamin dapat membuatmu lupa waktu bersama buku. Berikut 5 tips untuk meningkatkan semangat dan minat membaca:

Ciptakan suasana nyaman

Salah satu cara paling ampuh untuk membantumu fokus dan tidak terganggu dalam membaca adalah dengan menciptakan suasana yang nyaman. Singkirkan ponselmu agar kamu tidak terdistraksi dengan notifikasi yang muncul di tengah-tengah waktu membaca.

Pesan berbagai macam camilan agar kamu semakin betah di dalam suasana membaca yang nyaman. Lengkapi juga sesi membacamu dengan kopi kekinian favorit dari Kopi Kenangan, Maxx Coffee, Fore Coffee, dan Jiwa+ dengan menggunakan promo ShopeePay Super Online Deals agar semakin hemat.

Sesuaikan buku dengan hal atau hobi yang kamu sukai

Kini ada beragam jenis buku yang bisa kita nikmati sesuai dengan hobi dan hiburan. Buku seputar dunia fesyen, make up, dan beauty juga sudah tidak asing lagi. Biasanya buku-buku tersebut membahas seputar perkembangan tren dan industri, hingga teknik-teknik dalam ilmu tata rias.

Selain itu, banyak juga buku yang didedikasikan untuk para gamers, lho. Buku-buku tersebut biasanya diterbitkan untuk menjawab tantangan dari game-game terkait dan kerap membagikan rahasia, tips, dan trik spesial yang bisa diterapkan ketika memainkan game.

Bacalah buku yang membahas soal hobimu untuk meningkatkan minat bacamu. Setelah itu, kamu bisa langsung mempraktikkan teori yang kamu pelajari di platform hobi dan hiburan favoritmu seperti Upoint, Vogaon, Ximpay untuk yang hobi gaming, membeli peralatan make up kekinian di Sociolla dan BLP Beauty bagi para pecinta beauty, atau mengasah skill masak menggunakan berbagai bahan segar dari Yogya Online, Tanihub, serta Pasarnow.

Bertukar buku dengan teman

Rayakan semangat membaca buku dengan mengajak sahabat-sahabatmu melalui kegiatan seru dengan bertukar buku. Kegiatan ini bisa mendorong kamu untuk mengeksplorasi lebih banyak jenis buku lagi.

Selain itu, kamu juga bisa membentuk klub buku di lingkungan sekitarmu yang memiliki ketertarikan yang sama. Tentukan topik untuk pilihan buku setiap bulannya agar kegiatan tukar buku semakin menarik.

Kamu bisa mengirim buku favoritmu untuk sahabatmu dengan menggunakan jasa logistik Anteraja, Paxel, atau bahkan Cabaca jika kamu ingin mencoba pengalaman buku digital.

Eksplor referensi seluar-luasnya

Apabila kamu kesulitan untuk mengumpulkan niat untuk membaca, perluaslah referensi menggunakan berbagai macam sumber. Kamu bisa mengintip akun-akun komunitas pecinta buku untuk mengetahui rekomendasi buku terbaru sesuai dengan seleramu.

Selain itu, eksplorasi juga platform-platform lain untuk menemukan preferensimu, mulai dari blog pribadi, forum-forum komunitas, hingga podcast yang berfokus pada review buku terkini. Kamu bisa memanfaatkan situs edukasi, seperti Zenius dan Englishnesia sebagai referensi pembelajaran agar pengetahuanmu semakin luas.

Membuat target membaca

Tips terakhir ini dapat kamu terapkan untuk meningkatkan motivasi membacamu. Buatlah target membaca mulai dari per minggu, per bulan, hingga per tahun. Cara ini cukup efektif untuk diterapkan terlebih bagi kamu yang belum menjadikan aktivitas membaca sebagai sebuah hobi.

Agar semakin memicu semangatmu, tentukanlah hadiah setiap kamu berhasil mencapai target baru. Kamu bisa cari inspirasi self-reward dari Belamy Store, Dresssofia, dan Footfit.

Lima tips jitu di atas dapat menjadi langkah awalmu untuk terus meningkatkan aktivitas membaca. Jangan lupa manfaatkan promo ShopeePay Super Online Deals dari tanggal 15-21 September 2021 agar semakin hemat.

Selain sederet merchant yang telah disebutkan di atas, kamu juga bisa menikmati promo cashback hingga 100% saat melakukan transaksi online di IndoGold, Tiket.com, Viu, Niki Jeans, Alfagift, Garuda Voucher, Aido Health, dan masih banyak lagi. Dapatkan informasi lebih lanjut mengenai ShopeePay Super Online Deals di tautan ini. Selamat membaca! (RO/OL-09)