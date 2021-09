Ray White Berikan Penghargaan untuk Marketing dan Kantor Terbaiknya

AGEN properti global asal Australia, Ray White, kembali menggelar Biannual Awards 2021 pada Jumat (10/9) secara virtual. Ajang penghargaan ini digelar sebagai bentuk apresiasi pada seluruh Marketing Executives dan kantor-kantor terbaiknya yang telah sukses menorehkan pencapaian tertinggi hingga pertengahan 2021.

Hingga saat ini Ray White terus dipercaya oleh masyarakat Indonesia sebagai perusahaan real estate terbaik sekaligus brand real estate nomor 1 di Indonesia., dengan kembali diraihnya penghargaan Top Brand Awards yang ke-9 kalinya. Penyerahn penghargaan Top Brand Award dilaksanakan bersamaan dengan Biannual Awards 2021.



"Sebagai perusahaan real estate yang sudah berpengalaman selama 24 tahun di Indonesia dan 119 tahun di Australasia, kami sudah melalui begitu banyak kemenangan dan juga tantangan bahkan krisis. Terbukti, setelah lebih dari 1 tahun berada dalam bayang-bayang pandemi covid-19, Ray White tetap konsisten sebagai market leader dan terus meningkatkan market share-nya," ujar tutur Country Director of Ray White Indonesia Johann Boyke Nurtanio, Jumat (10/9).

Hal ini terbukti di tengah kondisi pandemi yang sangat menantang, Ray White grup masih mampu mecatatkan rentetan transaksi penjualan yang bernilai fantastis, yang sekaligus menunjukan besarnya peluang di pasar bagi seluruh jaringan Ray White.

Pada Biannual Awards 2021, Ray White Indonesia memilih 26 kategori penghargaan terbaik untuk regional dan nasional. Tiga diantaranya adalah kategori favorit yang selalu dinanti, yaitu Top 15 Offices, Top 3 Regional Offices dan Top 15 Marketing Executives Based on Commissions.

Tahun ini, kategori Top 15 Offices berhasil diraih oleh Ray White Prestige Kelapa Gading yang dipimpin oleh Wilson Ho sebagai pemenang pertama, disusul Ray White Sunter dengan principal Anna Kurniawati sebagai pemenang kedua, dan Ray White Emerald Avenue Bintaro yang dinahkodai oleh Alfia Rahmaniar di posisi ketiga.

Di kategori Top 3 Regional Offices, posisi pertama diraih oleh Ray White Diponegoro yang dipimpin Andy Suanda, kemudian Ray White CBD Surabaya (Tjipto Kaharudin) di posisi kedua, dan Ray White HR Muhammad (Bambang) di posisi ketiga.

Pada kategori Top 15 Marketing Executives Based on Commissions berhasil diraih oleh Lulu Seah dari Ray White Prestige Kelapa Gading sebagai pemenang pertama, disusul Lily dari Ray White Sunter, dan Felix Budy dari Ray White Commercial, masing-masing di urutan kedua dan ketiga.



Momen penganugerahan ini juga turut diikuti oleh Loan Market Indonesia, yang tidak lain adalah sister company Ray White Indonesia sekaligus penggagas jasa keuangan di Indonesia yang sudah tercatat di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sejak 2019.



Di usianya yang menginjak ke-4 tahun, Loan Market memberikan apresiasi kepada sejumlah Loan Advisers yang telah sukses bersama hingga pertengahan 2021. Dari 9 kategori yang masuk ke dalam nominasi, Ode Trieztan Tanaka berhasil memenangkan kategori Rookie of the Biannual. Sementara di kategori Top 3 Offices Based on Gross Commissions diraih oleh Loan Market Adam Malik Ciledug.

Kegiatan Biannual Awards tahun ini disponsori oleh tiga perusahaan mitra Ray White, yaitu Bank CIMB Niaga, Bank BTN dan Jababeka Residence. (S-4)