Bank Indonesia Persiapkan Dukungan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia

Serangkaian kegiatan telah dipersiapkan Bank Indonesia untuk mendukung Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI #GoBorneo) mulai dari pre-event, event, dan post-event yang diselenggarakan sejak Bulan Agustus 2021 hingga acara puncak pada Oktober 2021.

Bersamaan dengan soft launching Gernas BBI, Bank Indonesia tengah menyelenggarakan Business Entrepreneur School of Talent (BEST) yang merupakan pelatihan UMKM Go Digital dan onboarding di e-commerce nasional dan internasional kepada UMKM Binaan se-Kaltim dengan berbagai produk yang diunggulkan.

Selain itu, Bank Indonesia juga menyelenggarakan Akademi Ekspor Kaltim (AEK) guna mempersiapkan UMKM lokal Go Export.

BEST dan AEK ini akan dilakukan beberapa seri hingga akhir tahun dengan target UMKM Binaan tersebut dapat melakukan ekspor perdana sebagai outcome dari pelatihan yang diikuti. Pada saatnya akan diluncurkan ekspor perdana untuk beberapa komoditas ke berbagai negara.

Untuk memperluas pemasaran produk-produk UMKM lokal Kaltim, Bank Indonesia juga memberikan kesempatan bagi UMKM untuk showcasing online dan offline.

Bank Indonesia akan menampilkan secara online produk UMKM binaan yang telah terkurasi pada laman www.laminetam.id/umkm dan www.gerbangumkmborneo.com.

Selain itu, Bank Indonesia juga menyediakan wadah bagi produk UMKM binaan BI dan Dekranasda di seluruh kota/kabupaten di Kaltim melalui offline showcasing di PODIUM (Pojok Digitalisasi Informasi dan UMKM) yang bertempat di lobi kantor Bank Indonesia Kaltim dan tempat-tempat strategis bersinergi dengan pihak lainnya.

Bank Indonesia juga terus berupaya melakukan digitalisasi UMKM di segala aspek termasuk digitalisasi pembayaran menggunakan QRIS.

Berbagai upaya terus dilakukan guna meningkatkan kemudahan bagi UMKM untuk memiliki QRIS dan bertransaksi menggunakan QRIS terlebih dengan berkembangnya QRIS Cross Border yang memungkinkan transaksi QRIS lintas negara seiring dengan perkembangannya nanti.

Untuk memeriahkan Gernas BBI, akan diadakan program QRIS Awards bagi PJSP, merchant atau penjual dan pembeli dengan jumlah dan nilai transaksi terbanyak menggunakan QRIS.

Gernas BBI juga merupakan salah satu bentuk dukungan Bank Indonesia pada Pemulihan Ekonomi Nasional. Melalui Gernas BBI, diharapkan masyarakat dapat semakin mengenal sehingga dapat menghargai, mencintai, dan menggunakan produk-produk UMKM lokal.

Dengan demikian, harapannya UMKM lokal dapat semakin kuat dan produktif di tengah tantangan pandemi Covid-19 yang masih terjadi.

Lebih lanjut, Gernas BBI ini juga dapat disinergikan dengan Gernas Bangga Berwisata Indonesia sebagai bentuk dukungan bagi sektor pariwisata yang cukup terdampak selama pandemi. (RO/OL-09)