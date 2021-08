Harga Minyak Naik Setelah Badai Ida Mereda

HARGA minyak alami kenaikan moderat pada Senin (30/8), setelah mencatat harga yang solid selama seminggu.

West Texas Intermediate untuk pengiriman Oktober naik 47 sen menjadi menetap pada 69,21 dolar AS per barel di New York Mercantile Exchange. Minyak mentah Brent untuk pengiriman Oktober, naik 71 sen menjadi ditutup pada 73,41 dolar AS per barel di London ICE Futures Exchange.

Kenaikan tersebut terjadi saat Badai Ida melemah menjadi badai tropis, setelah menyebabkan penangguhan operasi minyak di Pantai Teluk AS.

Pedagang juga menunggu peristiwa penting dari negara-negara produsen utama, karena Organisasi Negara Pengekspor Minyak dan sekutunya, yang dikenal luas sebagai OPEC+, diperkirakan akan bertemu pada Rabu (1/9) dan membahas strategi produksi mereka.

Untuk pekan yang berakhir Jumat (27/8), patokan minyak mentah AS melonjak 10,6 persen, sementara Brent melonjak 11,5 persen. (Ant/OL-13)

