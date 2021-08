Ajak Masyarakat Kelola Keuangan demi Masa Depan

PANDEMI covid-19 yang terjadi di seluruh dunia selama hampir dua tahun terakhir memang telah melumpuhkan berbagai sektor kehidupan. Itu sebabnya di tengah ketidakpastikan tersebut, sebagian masyarakat memilih untuk berhati-hati dalam berinvestasi.

Untuk itu Bank DBS Indonesia tetap komit untuk memudahkan aktivitas keuangan sehari-hari. Mulai dari transfer ke dalam dan luar negeri, berinvestasi reksa dana obligasi, menabung valas, mendapatkan pinjaman KTA dengan approval 60 detik, hingga pengajuan dan pengaturan transaksi kartu kredit melalui satu aplikasi digibank by DBS dari ponsel pengguna kapan saja dan di mana saja.

Di usia ke-empat ini, digibank by DBS memilih #4Better sebagai tema besar dengan harapan menghadirkan kesejahteraan finansial bagi nasabah demi mendapatkan kehidupan yang lebih baik (#4Better Life). Leo Koesmanto, Managing Director, Head of Digital Banking, PT Bank DBS Indonesia berterima kasih atas kepercayaan nasabah yang telah menemani perjalanan mereka.

"Sebagai salah satu pelopor perbankan digital pertama di Indonesia, kami berusaha memberikan pengalaman yang menyenangkan bagi nasabah dengan memangkas proses saat melakukan aktivitas perbankan sehingga dapat dengan mudah diakses kapan pun dan di mana pun,” ujar Leo.

Untuk merayakan hari jadinya yang ke-empat, digibank by DBS menyelenggarakan #4Better Festival pada 29 Agustus secara virtual melalui Zoom dan YouTube Live Streaming. Acara itu merupakan bentuk komitmen digibank by DBS yang terbagi menjadi empat segmen acara, yaitu: #4Better Living, #4Better Style, #4Better Cuan, dan #4Better Nation.

Menurut Leo Koesmanto, pihaknya komit membantu nasabah dengan memberikan panduan untuk mengelola keuangan dengan berinvestasi sehingga nasabah dapat membuat keputusan yang lebih bijak mengenai keuangan untuk kehidupan yang lebih baik.

Sebagai rangkaian puncak dari perayaan hari jadinya, digibank by DBS berkolaborasi bersama Foodbank of Indonesia (FOI), sebuah organisasi non-profit, untuk mendonasikan Rp10.000 untuk setiap satu registrasi yang masuk pada acara #4Better Festival. Pada sesi ini Senior Vice President, Consumer Banking Marketing Head, PT Bank DBS Indonesia Risanti Febriana membahas tentang bagaimana digibank by DBS membantu nasabah level-up kehidupan masa

depan yang lebih baik.

“Di tahun ini digibank by DBS semakin bersemangat dalam melakukan layanan digital berkelanjutan untuk memudahkan aktivitas perbankan nasabah sehari-hari. Pada momentum ini, digibank by DBS memperkenalkan berbagai fitur tambahan seperti digibank Reksa Dana, di mana nasabah dapat melakukan jual, beli, dan switch dalam satu aplikasi, serta adanya persetujuan kartu kredit serta limit yang diberikan dalam waktu 60 detik. Sehingga, kami dapat menghadirkan solusi dan menjadi bank yang terpercaya bagi nasabah,” tambah Direktur Consumer Banking Group, PT Bank DBS Indonesia, Rudy Tandjung.

Sejak pertama kali diluncurkan pada Agustus 2017, digibank by DBS telah melakukan berbagai transformasi digital mulai dari bekerja sama di putaran pertama 2018, hingga pengembangan produk Unsecured Loan, Contextual Marketing Platform, dan penambahan Bayar dan Beli ke lebih dari 20++ biller dengan bekerja sama dengan Home Credit dan e-Money di putaran kedua 2018.

Pada 2019, digibank by DBS mengembangkan produk e-SBN, penambahan Bayar dan Beli ke 40++ biller dan memperbarui tampilan aplikasi digibank by DBS menjadi lebih mudah dipahami nasabah. digibank by DBS mulai mengembangkan wealth democratization dengan memberikan kemudahan bagi nasabah untuk mengelola dan mengembangkan keuangan di berbagai produk investasi pada putaran kedua 2020. (RO/A-1)