Harga Emas Terkoreksi usai Reli Tiga Hari

HARGA emas berjangka di divisi COMEX New York Mercantile Exchange Rabu (25/8/2021) waktu setempat atau Kamis WIB, terkoreksi setelah kenaikan dalam tiga hari perdagangan berturut-turut.

Kontrak emas teraktif untuk pengiriman Desember turun 17,5 dolar AS atau 0,97 persen menjadi ditutup pada 1.791 dolar per ounce.

Kenaikan indeks saham Amerika Serikat juga ikut membuat harga emas terhempas.

Departemen Perdagangan AS melaporkan Rabu, pesanan barang-barang tahan lama turun 0,1 persen selama Juli dibandingkan pada Juni yang naik 0,8 persen. Namun data tersebut masih lebih baik dari ekspektasi pasar yang memprediksi penurunan 0,3 persen.

Harga perak untuk penurunan September turun 11,9 sen dolar atau 0,5 persen menjadi ditutup 23,77 dolar AS per ounce. Platinum untuk pengiriman Oktober turun 16,6 dolar atau 1,64 persen menjadi ditutup 993,5 dolar AS per ounce. (Ant/OL-13)

