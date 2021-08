Sambut Kemerdekaan RI, Paramount Land Hadirkan Promo

DALAM rangka ulang tahun kemerdekaan ke-76 RI, Paramount Land menghadirkan promo menarik yang dikemas dalam program Merdeka Salebration 2021. Perusahaan menghadirkan produk-produk istimewa dengan berbagai keunggulan dan hadiah menarik yang berlangsung mulai 23 Juli hingga 30 September 2021.

Paramount Merdeka Salebration 2021 menawarkan dua pilihan produk hunian yaitu Zuma@Malibu Village dan New Alicante serta tiga pilihan ruko terbaru yakni Solvang Grande, Latigo Square, dan Bavaria Grande. Produk-produk ini berada di lokasi yang strategis dan dikelilingi area residensial dengan lingkungan yang sudah terbangun dan berkembang pesat.

"Dengan semangat kemerdekaan dan dalam suasana PPKM, kami memberikan promo menarik Merdeka Salebration 2021 dengan berbagai keunggulan yakni harga spesial, cara bayar menguntungkan, unit terbatas, hadiah menarik, dan bunga KPR spesial," ujar M Nawawi, Direktur Marketing & Sales Paramount Land. Melalui program ini, setiap konsumen berkesempatan mendapatkan harga terbaik dan pilihan produk-produk sesuai kebutuhan saat ini. Untuk mendukung program ini, pihaknya bekerja sama dengan beberapa mitra bank yang akan memberikan penawaran KPR spesial sehingga masyarakat bisa memiliki dan berinvestasi properti dengan mudah melalui cara bayar ringan dan terjangkau bagi semua kalangan.

Untuk kemudahan masyarakat mendapatkan berbagai informasi, perusahaan telah menyediakan berbagai saluran melalui marketing channel untuk memasarkan semua produk properti yang sedang dikembangkan. Marketing channel ini akan memudahkan perusahaan menjangkau calon konsumen melalui penjualan berbasis online, mulai dari Website, Facebook, Youtube, Instagram, hingga virtual realty. "Bagi konsumen yang penasaran dengan produk-produk kami dan ingin melihat langsung show unit, tetapi ada keterbatasan PPKM, jangan khawatir karena kami juga telah menghadirkan virtual tour yang bisa diakses melalui website www.paramount-land.com," tambah Awi.

Direktur Paramount Land Aryo T Ananto menambahkan pada promo kali ini, pihaknya hunian bagi keluarga muda Zuma@Malibu Village yang dipasarkan dengan harga menarik mulai Rp1,1 miliaran (sudah termasuk PPN) per unit. Dikembangkan dengan konsep furnished, hunian tersebut kini dilengkapi dengan kanopi dan lemari gudang, serta fitur-fitur seperti AC di setiap kamar dan electric water heater.

"Untuk kalangan profesional muda, kami menghadirkan klaster baru New Alicante dengan pilihan konsep beautiful corners yang memiliki space hunian lebih luas dan nyaman bagi keluarga. Tersedia pilihan layout lebar 7x20 m2 dan 8x18 m2 (standar dan hoek) dan dipasarkan dengan harga mulai Rp3 miliaran (sudah termasuk PPN) per unit," ulasnya. New Alicante dilengkapi fitur-fitur seperti AC di setiap kamar tidur dan ruang keluarga, solar water heater, smart door lock, dan glass canopy. Sebagai bagian dari klaster Alicante Village, New Alicante telah dilengkapi beragam fasilitas lengkap, seperti club house, swimming pool (anak dan dewasa), gym station, children playground, dan lapangan basket 3 on 3.

Menyikapi respons positif dan permintaan yang masih tinggi untuk kebutuhan ruang usaha di Gading Serpong serta kegiatan bisnis online/offline di masa pandemi yang terus tumbuh dengan dinamis, perusahaan menghadirkan tiga pilihan ruko terbaru yaitu Solvang Grande yang berada di dekat ruko Solvang Square dipasarkan dengan harga mulai Rp1 miliaran (sudah termasuk PPN), Latigo Square yang berada tepat di depan Latigo Village dan berseberangan dengan Malibu Village dipasarkan dengan harga Rp1,3 miliaran (sudah termasuk PPN), dan Bavaria Square sebagai ruko otomotif dipasarkan dengan harga Rp1,2 miliaran (sudah termasuk PPN).

Kehadiran tiga ruko terbaru itu sekaligus menjawab kebutuhan enterprenuer muda yang ingin mengembangkan kewirausahaan dalam tatanan baru saat ini. Dengan lokasi yang strategis dan trafik yang tinggi serta dikelilingi captive market yang menjanjikan, akan membuat peluang usaha di kawasan ini dapat menghasilkan keuntungan di masa yang akan datang. (RO/OL-14)