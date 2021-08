Ingin Jaring Konsumen Lebih Luas, Shopee Gandeng Jackie Chan dan Joe Taslim

PANDEMI covid-19 yang belum juga berakhir seperti angin surga bagi sejumlah e-commerce. Sebab dengan begitu masyarakat masih lebih memilih belanja lewat online demi menghindari tertular virus korona.

Memasuki akhir kuartal 3, musim belanja akhir tahun pun dimulai. Rangkaian kampanye hingga berbagai penawaran terbaik sudah banyak ditemui. Tahun ini merupakan tahun kedua masyarakat menikmati rangkaian penawaran belanja akhir tahun di tengah pandemi.

Salah satu kejutan kemeriahan yang menarik perhatian adalah iklan terbaru 9.9 Super Shopping Day dari Shopee. Shopee kembali menghadirkan kembali kampanye 9.9 Super Shopping Day yang akan berlangsung hingga 12 September, dengan puncak kampanye di 9 September.

Kejutan kemeriahan 9.9 Super Shopping Day tahun ini sangat spesial, karena mereka menggaet dua bintang film international Jackie Chan dan Joe Taslim. Jackie Chan dan Joe Taslim memiliki banyak kesamaan. Keduanya merupakan sosok aktor yang dikenal oleh masyarakat luas, dan memiliki keahlian bela diri di setiap film-film yang mereka bintangi. Dalam iklan terbaru Shopee Indonesia, Jackie Chan maupun Joe Taslim terlihat mengenakan pakaian serba oranye dan menampilkan gerakan goyang Shopee yang terinspirasi dari gerakan-gerakan kung fu. Di akhir iklan, superstar bela diri ini juga turut mengajak pengguna untuk berbelanja di Shopee.

Semua orang pasti sudah tidak asing dengan sosok Jackie Chan. Hal ini tidak diragukan lagi, sebab hingga saat ini Jackie Chan telah membintangi lebih dari 150 film, menjadikannya salah satu bintang film yang paling terkenal di dunia. Beberapa film populer yang telah dibintanginya antara lain Drunken Master, Rumble in the Bronx, Rush Hour, hingga Karate Kid. Kehadiran Jackie Chan di iklan Shopee tentu membuat banyak orang jadi bernostalgia dan mengingat perannya dalam film-film action-comedy populer.



Bersamaan dengan peluncuran 9.9 Super Shopping Day, Shopee Indonesia secara khusus juga mengumumkan Joe Taslim sebagai Brand Ambassador terbarunya. Joe Taslim dikenal sebagai sosok yang menginspirasi banyak orang dengan prestasi, kerja keras serta dedikasinya untuk membawa harum nama Indonesia di dalam dunia perfilman. Joe Taslim memiliki visi dan misi yang sama dengan Shopee dalam upaya menyebarkan inspirasi, semangat dan harapan untuk terus bertahan kepada para UMKM untuk terus berusaha mencapai tujuan dan bisa menembus kancah internasional. Seperti yang diketahui, di tengah pandemi saat ini, Shopee tidak hanya menawarkan kemudahan bagi para pengguna, tetapi juga memberikan kesempatan untuk menciptakan peluang dan harapan bagi pelaku usaha baik mitra brand maupun pelaku usaha lokal untuk terus bertahan bahkan membawa UMKM dengan produk lokalnya hingga ranah global.

Dedikasi, kerja keras serta semangat Joe Taslim terlihat dari berbagai prestasi nya sebagai aktor yang menguasai berbagai jenis bela diri. Pria kelahiran Palembang ini sudah mempelajari bela diri sejak belia, dimana ia telah menguasai taekwondo, pencak silat, judo hingga wushu. Keahlian ini juga membawa dirinya menjadi bagian dari tim nasional judo Indonesia dan meraih medali perak pada SEA Games 2007. Setelah sukses dengan berbagai pertandingan bela diri, Joe Taslim mulai aktif berkarir sebagai model dan aktor. Ketenarannya di dunia hiburan pun dimulai ketika Joe Taslim berlaga sebagai Jaka di film The Raid: Redemption pada tahun 2010. Dari situ, ia mulai membintangi film-film laga internasional lainnya, antara lain Dead Mine, Fast and Furious 6, dan Star Trek Beyond. Akhir-akhir ini, tepatnya sejak April 2021 silam, nama Joe Taslim semakin harum berkat perannya di film Mortal Kombat garapan Warner Bros.

Diawali dengan Shopee 9.9 Super Shopping Day, Joe Taslim bersama Shopee ingin bersama-sama menggandeng semakin banyak pengguna untuk memperkuat potensi produk lokal. Di saat yang sama menyebarkan semangat, harapan serta inspirasi untuk terus bertahan, menggali peluang dan bersama menggerakan roda perekonomian Indonesia.

“Saya sangat senang dan bangga bergabung dengan keluarga Shopee Indonesia. Shopeemerupakan platform yang dekat dengan masyarakat dan terus berupaya memberikan dampakpositif melalui rangkaian inovasi, inisiatif dan kampanye yang dihadirkan. Tidak hanya menjadijalan bagi pengguna untuk memenuhi kebutuhan, tetapi juga memberikan motivasi untukbertahan bahkan membawa produk lokal hingga ranah global. Melihat dedikasi tinggi dariShopee, saya yakin bahwa kolaborasi ini dapat semakin banyak menggandeng pengguna untuk terus memperkuat potensi produk lokal, menginspirasi semakin banyak masyarakat sertamengantarkan semangat dan harapan bagi setiap pengguna. Di awali dengan kolaborasiShopee 9.9 Super Shopping Day, mari kita manfaatkan kemeriahan kampanye ini,” kata Joe Taslim. (RO/A-1)