Siasati Tantangan Pandemi, Perusahaan Perkuat Kapabilitas Karyawan

PANDEMI covid-19 dan PPKM tidak menghalangi perusahaan untuk tetap meningkatkan kapabilitas pengelolaan sumber daya manusia (SDM) di tengah tantangan yang makin berat dan perubahan pola kerja serbadigital. Namun tantangan itu kini menemukan momentum yang pas.

"Setidaknya, ada dua hal menonjol terkait isu tersebut. Pertama, pola kerja work from home (WFH) dan work from anywhere (WFA) membuat metode e-learning dalam menggembleng talenta kian mendapatkan momentum. E-learning yang semula sering parsial karena lebih banyak orang yang belajar langsung melalui ruang-ruang kelas, kini semakin menjadi kultur pada banyak perusahaan dan ditengarai menjadi pilihan utama pada tahun-tahun mendatang," urai Kemal Effendi Gani, Group Chief Editor Swa, dalam webinar bertema Championing HR Roles through Transformation & Digitization Strategy in the Challenging Era sekaligus HR Excellence Award 2021, Jumat (20/8).

Isu kedua, lanjut Kemal, yang juga makin mendapatkan momentum yaitu digital recruitment. Kini kanal untuk merekrut karyawan secara digital lebih mendapat tempat daripada masa sebelumnya sehingga dieksplorasi seoptimal mungkin. Hal ini termasuk dalam adopsi digitalisasi berbagai pekerjaan human resources yang sudah semakin masif dan berjalan sangat efektif di berbagai korporasi di Indonesia.

Kedua hal itu ditangkapnya setelah melihat para peserta HR Excellence Award 2021. Ajang tahunan untuk mencari praktik manajemen SDM terbaik di Indonesia itu digelar majalah Swa bekerja sama dengan LMFEB Universitas Indonesia dan Swanetwork sebagai mitra. Tantangan peserta HR Excellence Award 2021 saat pandemi yaitu bertarung melawan disrupsi digital serta isu keselamatan dan kehidupan karyawan dari dampak covid-19 di samping keberlanjutan bisnis perusahaan yang menurun karena kondisi perekonomian nasional merosot.

Menurut Ketua LMFEB Universitas Indonesia Willem A Makaliwe, secara umum kualitas peserta kompetisi HR Excellence 2021 lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Peserta yang tahun sebelumnya merupakan front-runner, kini harus bersaing ketat dengan peserta lain. Peserta yang tahun sebelumnya dinilai memiliki sejumlah kekurangan, kini menunjukkan mampu menginternalisasi dan mempraktikkan masukan dari dewan juri. Selain itu, ada wajah-wajah baru yang turut memperketat persaingan.

Selain mampu menjaring temuan-temuan menarik dalam hal praktik dan tren baru bidang HR di kalangan peserta, penjurian HR Excellence Award 2021 berhasil memilih perusahaan-perusahaan terbaik di Indonesia yang unggul dalam pengelolaan HR. Para juara HR itu menang dalam bidang HR yang dipertandingkan, yakni bidang Learning and Development, Reward Management & Talent Retention, Talent Acquisition, Managing Transformation, HR Digitalization & People Analytics, dan Knowledge Management.

Ajang seleksi tahun ini ini diikuti 35 perusahaan yang terbagi dalam lima sektor bisnis, yakni keuangan-bank, perdagangan dan jasa, keuangan nonbank, telekomunikasi dan media, serta sektor manufaktur. Para peserta diseleksi oleh tim juri yang kompeten di bidang HR pada 22-23 Juni 2021.

Baca juga: Bisnis Terpukul, Karyawan Garuda Jadi Juragan Penjual Tiket

Dari sesi presentasi para finalis HR Excellence 2021 terungkap bahwa yang menjadi game changer yakni komitmen para leader, terutama sang pemilik, dalam menjadikan praktik HR di perusahaannya berjalan di koridor yang baik dan penuh dukungan. Inilah yang menjadi faktor pembeda antara mereka yang telah dengan sadar memeluk perubahan jauh sebelumnya dan mereka yang merasa terbebani ketika menyiapkan infrastruktur untuk mendukung manajemen HR yang memadai. (RO/OL-14)