Rayakan HUT ke-76 RI, Nobu Bank Hadirkan Nobuneo

DALAM rangka ikut menyemarakkan peringatan hari kemerdekaan ke-76 Republik Indonesia, Nobu Bank memperkenalkan wajah baru layanan mobile banking yang diberi nama Nobuneo. Dengan mengusung tagar #BebasGayaNobuneo, Nobu Bank ingin mengajak nasabah untuk merasakan pengalaman baru bersama Nobuneo yang menawarkan berbagai kemudahan bertransaksi perbankan dari smartphone.

Diungkapkan Direktur Utama Nobu Bank, Suhaimin Johan, momentum wajah baru aplikasi mobile banking Nobu Bank ini merupakan salah satu upaya Perseroan untuk mendukung digitalisasi ekonomi dan keuangan, yang sedang gencar didengungkan OJK dan Bank Indonesia, khususnya di masa pandemi ini. “Salah satu fitur penting aplikasi Nobuneo adalah fitur NEO-QRIS, yang memungkinkan nasabah ‘Bebas Belanja Berkualitas’ di ratusan ribu merchant bertanda QRIS (QR Code Indonesian Standard).”

Ia menambahkan dengan jaringan kemitraan yang dimiliki Nobu Bank, nasabah dapat melakukan transaksi digital QRIS di 31 provinsi, dari Medan hingga Timika. Hal itu tentu sangat konstruktif dan applicable dalam masa Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) saat ini.

Menurut dia Nama Nobuneo mengandung makna khusus bagi Perseroan. Bagi Nobu Bank, Neo tidak hanya identik dengan makna ‘era baru’, namun juga bermakna Nobu for EveryOne. Nobuneo diharapkan akan menjadi mobile banking of choice bagi masyarakat Indonesia di manapun berada. Meski dikatakan masih soft launching, Nobu Bank tetap melengkapi kehadirannya dengan promo menarik.



Ditambah lagi bertepatan dengan HUT ke-76 RI. Promo potongan harga produk segar dan produk tertentu di jaringan gerai Hypermart, Foodmart, Hyfresh dan Primo di seluruh Indonesia, tetap menjadi daya tarik utama bagi pelanggan pengguna transaksi digital QRIS.

Khusus untuk nasabah Nobu Bank yang telah mengaktivasi Nobuneo, Nobu Bank menghadiahkan bonus khusus berupa e-voucher Hypermart yang dapat digunakan untuk membeli produk-produk tertentu. Tak hanya itu, Nobu Bank juga menghadirkan promo menarik lainnya untuk produk-produk fashion, food & beverage, entertainment, dan produk kesehatan.

Nobuneo dilengkapi dengan kemampuan QRIS-TTM (Tanpa Tatap Muka), yang discan oleh alat dari penjual dan transaksi digital dapat dilakukan tanpa harus berhadapan langsung. Dengan begitu, nasabah dapat menikmati kemudahan transaksi di berbagai merchant, mulai dari Chat & Shop Hypermart; konsultasi kesehatan daring via Aido; Shop & Talk dari Matahari Department Store; pembayaran langganan internet dan home entertainment dari First Media; parkir; pembayaran iuran lingkungan, pembelian pulsa; hingga layanan pesan antar makanan dan minuman.

Kemudahan, kenyamanan dan keamanan transaksi digital menjadi elemen penting yang ingin Nobu Bank persembahkan. Hal ini diwujudkan dengan kemudahan aktivasi secara mandiri dan penggunaan pemindai wajah atau sidik jari untuk membuka aplikasi. Bagi nasabah baru, untuk saat ini berkesempatan membuka rekening di kantor Nobu Bank atau counter sales terdekat terlebih dahulu, dan melakukan aktivasi mandiri. (RO/A-1)