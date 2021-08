Start-up Dukung Petani untuk Penuhi Nutrisi Masyarakat

PENTINGNYA kapabilitas, menggerakkan ekosistem, dan pembinaan daya saing menjadi hal utama dalam penciptaan terobosan dan inovasi start-up, khususnya terkait nutrisi. Memprioritaskan hasil petani lokal harus menjadi hal utama pendukung kebutuhan masyarakat selama pandemi.

Hasil petani lokal harus terus ditingkatkan dan diperhatikan dengan harga yang kompetitif. Dengan demikian dalam ekosistem terjadi keseimbangan penawaran dan permintaan nasional yang berkelanjutan.

"Dalam menggerakkan ekosistem, terutama ekosistem nutrisi, di tengah PPKM pandemi covid-19, kami sebagai start-up harus berperan sebagai integrator, mediator, dan advisor membantu pemerintah dan masyarakat terkait bersama komunitas, termasuk menggalakkan edukasi-edukasi pentingnya nutrisi yang benar kepada masyarakat," papar milenial muda Regina Michel Putri, CEO Freshvo.id start-up penggerak ekosistem nutrisi, dalam diskusi webinar UZone Talks Startup Penggerak Ekosistem Nutrisi, Pendongkrak Imun, Sabtu (14/8). Turut hadir Achmad Sugiarto akselerator start-up CSO Telkom 2019-2020.

Freshvo.id ialah salah satu start-up yang menggerakkan a way for healthier and better life dan sangat perhatian terhadap ekosistem nutrisi. Start-up itu juga sebagai anggota dan bisa diakses pada platform PaDi UMKM BUMN atau melalui Freshvo.id dan Instagram Freshvo.id.

Mereka telah membuat paket Imun, paket Segar, paket Sehat, buah-buahan, sayuran, protein, bumbu, mendukung kebutuhan sembako, membantu distribusi hasil panen alpukat mentega, duku, dan mangga. Mereka telah bergerak untuk membantu masyarakat daerah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Bandung, dan Yogyakarta. Mereka terus bergerak memperluas jangkauan membantu kebutuhan masyarakat dalam PPKM dan terus meningkatkan layanan digitalnya. (RO/OL-14)