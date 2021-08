Dolar AS Menguat Paska Data Ekonomi Diluncurkan

KURS mata uang dolar AS mengalami peningkatan dalam perdagangan akhir, Kamis (12/9), setelah pelaku pasar mengumumkan data-data ekonomi.

Indeks dolar dengan nilai greenback terhadap enam mata uang utama meningkat 0,12 persen menjadi 93,0358.

Pada perdagangan akhir di New York, euro turun menjadi 1,1729 dolar AS dari 1,1739 dolar pada sesi perdagangan sebelumnya dan pound Inggris merosot menjadi 1,3800 dolar dari 1,3865 dolar, dolar Australia anjlok menjadi 0,7332 dolar AS dari 0,7372 dolar AS.

Dolar AS dipatok 110,46 yen Jepang lebih tinggi dari perdagangan sebelumnya senilai 110,44 yen Jepang. Dolar AS juga naik menjadi 0,9239 franc Swiss dari 0,9218 franc Swiss dan meningkat menjadi 1,2527 dolar Kanada dari 1,2507 dolar Kanada.

Di sektor ekonomi, tingkat pengangguran di AS dinyatakan menurun, terdaftar 375.000 pada akhir pekan 7 Agustus turun 12.000 dari awal pekan sebelumnya, berdasarkan laporan Departemen Perburuhan

Indeks Harga Produsen (PPI) AS naik 1,0 persen pada Juli, sebagimana dilaporkan oleh Departemen Perburuhan AS, Kamis.

Di luar pangan, perdagangan jasa dan komponen energi, PPI meningkat 0,9 persen bulan lalu, kenaikan terbesar setelah sempat menanjak 1,0 persen pada Januari. (Ant/OL-13)

