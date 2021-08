Duta Octa Investama Ulas Tips Sukses Finansial

BRAND Ambassador Forex broker Octa Investama Berjangka Ryan Filbert yang juga seorang investor dan edukator keuangan, berbagi tips untuk bisa mencapai kesuksesan finansial.

Ryan baru-baru ini membahasnya saat berbincang dengan Gita Wirjawan, yang merupakan mantan Menteri Perdagangan era Presiden SBY. Gita seperti diketahui memiliki kanal di Youtube bertajuk Endgame.

Perbincangan mereka dapat di saksikan di episode berjudul Rumus Emas Berinvestasi, dengan Topik pembahasan adalah Aiming for Your Financial Success.

Kiat untuk mencapai kesuksesan finansial diulas bersama pentingnya literasi finansial dan inklusi keuangan serta peran teknologi. “Teknologi memungkinkan kita untuk mengakselarsi literasi finansial Indonesia dan inklusi keuangan pada level yang seharusnya”, Ryan menjelaskan dalam keterangan resmi Octa Investa Berjangka yang diterima pada Rabu (11/8).

Selain itu, keduanya juga berbagi pengetahuan terkait investasi dan edukasi dalam dunia keuangan yang juga tidak kalah penting. Karena tidak hanya saja untuk stabilitas keuangan dan kesejahteraan pribadi, juga untuk memperdalam pemahaman akan faktor-faktor ekonomi dan teknologi yang mempengaruhi kehidupan.

"Orang yang paham berbicara mengenai keuangan dan investasi berbicara dengan bahasa mereka. Bagaimana orang yang tidak paham ketika mendengar bahasa mereka tiba-tiba merasa, 'Aduh, saya bukan bagiannya deh.' Jadi bahasa yang digunakan itu terlalu tidak cocok dengan kultur yang ada. Terlalu canggih," jelas kata Ryan.

Contohnya, banyak mempersepsikan trading sebagai godaan untuk bisa kaya secara instan. Mereka perlu memahami resiko, memilih ‘tool’ atau alat analisa yang sesuai, dan tergabung dalam sistim pendukung yang tepat untuk dapat sukses.

Sementara Gita mengatakan untuk generasi berikutnya, Zilenial, sampai yang 10, 20, 30 tahun ke depan, akan mengalami era suku bunga yang terus menurun. Sehingga menurutnya semakin masuk akal untuk berinvestasi. "Karena kalau masukin ke deposito sama aja bohong, bunganya saja seemprit. Apakah ini bisa menjadi bagian dari proses edukasi?" tutur Gita. (R-3)