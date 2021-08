Telkomsat Kembali Raih Penghargaan di Ajang Corporate Image Award 2021

PT Telkom Satelit Indonesia (Telkomsat) kembali menorehkan prestasi dengan meraih penghargaan “The Best in Building and Managing Corporate Image” untuk kategori Komunikasi Data (Satelit). Penghargaan diberikan oleh Frontier Group dalam ajang Corporate Image Award 2021 dan diterima oleh Direktur Utama Telkomsat Endi Fitri Herlianto di Kantor Pusat Transmisi Satelit Bogor, Jawa Barat.

Ini merupakan kali ke-dua Telkomsat meraih penghargaan serupa dan sekaligus menunjukan bahwa Telkomsat merupakan perusahaan yang memiliki kredibilitas baik dimata pelanggannya sebagai penyedia layanan satelit.

“Terima kasih kepada Frontier Group atas penghargaan yang diberikan. Semoga dapat menjadi semangat bagi kami untuk terus menjaga reputasi sebagai perusahaan telekomunikasi satelit terbaik di Indonesia. Kami selalu optimis untuk terus bisa menjadi yang terdepan dalam memberikan digital connectivity yang handal ke seluruh penjuru negeri,” ungkap Endi Fitri dalam keterangannya.

AVP Corporate Communication & Office Support Telkomsat Sinai Handayani mengungkapkan, dalam menjaga eksistensi bisnis dimasa pandemi, penting bagi Telkomsat untuk tetap terhubung dengan pelanggan dan calon pelanggannya.

"Salah satu caranya dengan mengoptimalkan Digital Branding dan penghargaan ini menjadi bukti bahwa upaya kami mendapat apresiasi dan kepercayaan dari masyarakat dan tentunya ke depan citra positif ini akan terus kami jaga dan pertahankan," ujarnya.

Corporate Image Award adalah penghargaan yang diberikan kepada perusahaan-perusahaan yang mempunyai corporate image terbaik di kategori industrinya masing-masing berdasarkan survei independen yang dilakukan oleh Frontier Group.

Frontier Research dalam penelitiannya mengatakan bahwa pengukuran Corporate Image Index (CII) ini menggunakan empat dimensi yaitu Quality, Performance, Responsibility dan Attractiveness. Dari hasil CII yang telah diukur oleh pihak Frontier Research menunjukan bahwa Telkomsat memiliki nilai index 1.778 (The Best), yang merupakan index tertinggi diantara industri telekomunikasi satelit lainnya pada kategori yang sama.

Dengan diraihnya penghargaan ini, diharapkan dapat mendorong terwujudnya visi Telkomsat untuk menjadi penyelenggara layanan satelit terkemuka di regional dan kehadirannya dapat mempercepat akselerasi digital di bidang teknologi informasi dan komunikasi. (RO/OL-7)