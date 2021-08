Presiden Ajak Masyarakat Perbanyak Makan Buah yang Tidak Impor

PRESIDEN Joko Widodo mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk meningkatkan konsumsi buah-buahan asli dalam negeri. Sebagaimana diketahui, Indonesia memiliki aneka buah dengan beragam manfaat.

Namun, konsumsi komoditas tersebut di Tanah Air masih sangat rendah.

Jokowi mengungkapkan, rata-rata konsumsi buah di Indonesia hanya 88,5 gram per orang per hari. Angka itu jauh di bawah rekomendasi WHO yang mencapai 150 gram per orang per hari.

"Oleh karena itu, saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk lebih banyak lagi mengonsumsi buah-buahan, terutama buah-buahan nusantara yang berlimpah dengan kandungan gizi, yang tidak kalah dibandingkan buah impor," ujar Jokowi dalam acara Gelar Buah Nusantara secara virtual, Senin (9/8).

Dengan mengonsumsi buah nusantara, sambung dia, masyarakat tidak hanya memberi manfaat bagi diri sendiri. Lebih dari itu, masyarakat bisa membantu menyejahterakan para petani.

Jokowi berharap ajang Gelar Buah Nusantara bisa menjadi momentum kebangkitan yang memacu produktivitas dan meningkatkan kualitas hasil panen lokal.

Dengan begitu, buah-buahan dalam negeri bisa semakin berdaya saing dan mampu berkompetisi dengan buah impor.

"Ayo tingkatkan terus konsumsi buah nusantara. Kita konsumsi lebih banyak. Kiita bagikan sebagai bentuk solidaritas sebagai bentuk kepedulian dan empati agar semakin tangguh melawan pandemi," tandasnya.(OL-4)