Mengantarkan UMKM Indonesia ke Pasar Global

PASAR ekspor diharapkan tidak hanya menjadi ladang perusahaan besar Indonesia untuk mengekspansi bisnisnya, tetapi juga bisa ditembus oleh usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

Salah satu yang punya peran untuk memfasilitasi UMKM menembus pasar ekspor adalah PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) yang memiliki kantor cabang di sejumlah negara.

Menteri Badan Usaha Milik Negera (BUMN) ­Erick Thohir menye­but BNI diberi pe­nugasan khusus untuk menjadi bank internasional-nya Indonesia.

Erick memuji langkah BNI yang sudah membuka jalan bagi UMKM agar go global menembus pasar Global melalui kantor cabangnya di Singapura; Hong Kong; Tokyo, Jepang; Seoul, Korea Selatan; London, Inggris; dan New York, Amerika Serikat. Adapula terobosan lain BNI yakni Xpora, sebuah solusi bisnis bagi UMKM yang mulai merintis bisnis hingga yang hendak memperluas pasar.

Selain itu, Menteri BUMN menugaskan BNI untuk menggarap potensi perantau atau diaspora Indonesia agar naik kelas. Erick meyakini sinergitas antara diaspora dan BUMN, khusus BNI, akan memberi peluang bagi mereka naik kelas menjadi pengusaha di luar negeri.

Belum lama ini, Menteri BUMN mendo­rong keberadaan BNI di London agar dapat membantu diaspora pelaku UMKM serta pengusaha RI untuk mengembangkan usaha mereka di kawasan Inggris Raya dan Eropa. Hal tersebut turut mendapatkan dukungan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di London serta Indonesia Small-Medium Enterprises in The United Kingdom (ISME-UK).

“Kami mendorong BNI London dapat menjadi jembatan bagi para pelaku usaha serta asosiasi pengusaha diaspora UMKM di kawasan Inggris Raya dan Eropa untuk bermitra dengan pelaku usaha di Indonesia melalui solusi bisnis yang menyeluruh, antara lain melalui fasilitas dan layanan transaksi yang adaptif dengan tuntutan bisnis,” jelasnya.

Diaspora dan BNI Xpora

Direktur Utama BNI Royke Tumilaar menyebut “Saat ini, kredit di kantor cabang luar negeri BNI tercatat US$3,7 miliar, di mana 93% dari portofolio kredit merupakan Indonesia-related business,” ungkap Royke kepada Media Indonesia, Jumat (6/8).

Dia memastikan bahwa kantor cabang luar negeri BNI dapat berperan dalam pengembangan UMKM Indonesia yang merupakan nasabah BNI domestik. Antara lain dengan memberikan layanan advisory, khususnya mengenai market insight, akses kepada potential buyer, regulasi lokal terkait custom and tax, dan lain-lain.

Salah satu pelaku usaha Diaspora Indonesia yang hingga saat ini telah memperoleh fasilitas pembiayaan dari Kantor Cabang Luar Negeri BNI adalah Surya Trading Co., Ltd. - Hong Kong bergerak di bidang perdagangan retail makanan dan minuman. Berkat dukungan dan total solusi perbankan yang disediakan oleh BNI Hong Kong, Surya Trading Co., Ltd.

Saat ini telah memiliki 11 toko / supermarket yang berlokasi di Hong Kong dan aktif melakukan suplai barang kebutuhan sehari-hari (terutama food and beverage) produksi Indonesia ke 80 toko afiliasinya di Hong Kong.

“Untuk mendukung program tersebut, telah disiapkan skema pembiayaan khusus, dan kantor cabang luar negeri telah melakukan penjajakan terhadap potensi pembiayaan kepada UMKM diaspora di negara masing-masing. Ke depan, pembiayaan diaspora Indonesia akan menjadi sumber pertumbuhan baru di segenap kantor cabang luar negeri,” ungkap Royke.

Royke mengatakan pihaknya menargetkan agar porsi pembiayaan UMKM meningkat dari 20,7% pada 2020 menjadi 30% pada 2024. Dalam hal ini, BNI telah menyusun skema pembiayaan dengan memberikan beberapa relaksasi atas kebijakan kredit yang ditujukan bagi UMKM yang berorientasi ekspor, baik eksportir langsung maupun tidak langsung, termasuk kepada diaspora.

Dalam menjawab tantangan membantu UMKM naik kelas dan go global, BNI berinisiatif untuk membentuk Xpora yang merupakan akronim dari Ekspor dan Diaspora yaitu one stop shopping solution BNI untuk memberikan layanan terintegrasi bagi mitra-mitra UMKM.

Royke menyebut saat ini Xpora sudah dilakukan piloting di 7 lokasi yaitu Medan, Jakarta, Bandung, Solo, Surabaya, Denpasar, dan Makassar. Ada tiga value utama yang menjadi pondasi dalam Xpora, yakni Go Productive, Go Digital, dan Go Global.

Xpora memiliki delapan solusi utama untuk UMKM. Antara lain pelayanan cepat dan berkualitas, peningkatan kapabilitas melalui edukasi, pendampingan, pengembangan UMKM dan akses kepada tool bisnis fintech, juga diagnostik bisnis, solusi keuangan mudah dan terintegrasi, kemudahan akses pasar via kerja sama dengan e-commerce dan instansi pemerintah.

Selain itu, aktivasi digital melalui kerja sama dengan Xpora partner dan pelayanan digital yang komprehensif, solusi transaksi nirtunai (cashless) via digital portal dengan akses mudah kepada channel e-banking, pemberdayaan bisnis ekspor dengan akses kepada inkubasi dan B2B matchmaking dengan potensial buyer nasabah BNI yang berada di Kantor cabang luar negeri, serta solusi dengan orientasi ekspor termasuk produk trade dengan biaya rendah. (Ifa/Ant/S2-25)