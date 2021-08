Pekan Ini, IHSG Berada di Level Psikologis 6.200

DATA perdagangan Bursa Efek Indonesia (BEI) menunjukkan pergerakan yang positif selama pekan terakhir. Sekalipun Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada akhir pekan atau Jumat (6/8) kemarin ditutup terkoreksi.

"Namun, secara keseluruhan IHSG selama sepekan meningkat 2,2% atau berada pada level psikologis 6.200. Tepatnya pada 6.203,431 dari posisi sebelumnya, yaitu 6.070,039 pada pekan lalu," ujar Sekretaris Perusahaan BEI Yulianto Aji Sadono, Sabtu (7/8).

Nilai kapitalisasi pasar bursa selama sepekan juga meningkat 3,42% menjadi Rp7.481,273 triliun. Adapun pekan sebelumnya berkisar Rp7.233,760 triliun. Selain itu, rata-rata nilai transaksi harian bursa naik 16,63% menjadi Rp15,054 triliun, dari sebelumnya Rp12,908 triliun pada pekan lalu.

Selanjutnya, peningkatan juga terjadi pada rata-rata frekuensi harian bursa sebesar 17,15%, atau menjadi sebesar 1.673.495 transaksi. Adapun pekan sebelumnya berada pada 1.428.518 transaksi.

Rata-rata volume transaksi harian bursa mengalami peningkatan tertinggi, yaitu 41,71% menjadi 27.025 miliar saham, dari sebelumnya 19.070 miliar saham. Dalam sepekan terakhir, investor asing mencatatkan nilai jual bersih Rp127,48 miliar.

Sedangkan, sepanjang 2021 investor asing mencatatkan beli bersih sebesar Rp18,913 triliun. Pada pekan ini, tepatnya Jumat (6/8), PT Bukalapak.com Tbk (BUKA) resmi membuka lembaran sejarah baru bagi Pasar Modal Indonesia dengan tercatat di BEI, sebagai perusahaan start-up teknologi pertama di Indonesia.

BUKA yang Tercatat pada Papan Pengembangan BEI bergerak pada sektor Technology dengan sub sektor Software & IT Services. Adapun industri dan sub industri dari Perusahaan, yaitu Online Applications and Services. PT Bukalapak.com Tbk menjadi Perusahaan Tercatat ke-28 di BEI pada 2021.(OL-11)