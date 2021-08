Masuk Best Workplace for Innovators, Traveloka Komit Tetap Berinovasi

PRESTASI membanggakan dicatat Traveloka, lifestyle superapp Asia Tenggara. Perusahaan yang menyediakan layanan pemesanan tiket pesawat dan hotel secara daring itu masuk dalam daftar Best Workplace for Innovators untuk kategori internasional yang dirilis oleh Fast Company.

Best Workplace for Innovators 2021 memberikan penghargaan kepada lebih dari 100 perusahaan dari sekitar 1.500 aplikasi yang diterima dari seluruh dunia ini merupakan pengakuan yang diberikan kepada perusahaan dan organisasi yang menunjukkan komitmen besar dalam mendukung terciptanya inovasi di berbagai level.

Baca juga: Citilink dan Traveloka Kerja Sama Promosikan Lima Kota

“Inovasi merupakan landasan budaya perusahaan maupun strategi bisnis kami. Pandemi ini telah mengubah cara kami dalam menjalankan operasional perusahaan, menantang kami untuk melahirkan inovasi dan mencoba ide-ide baru serta merespon berbagai perubahan tren dan perilaku konsumen yang terjadi akibat pandemi,” ungkap CEO & Co-Founder Traveloka, Ferry Unardi.

“Penghargaan dari Fast Company ini menegaskan budaya inovasi yang kami bangun sejak awal berdiri. Di Traveloka, kami percaya akan DICE-H (dedication, intellectual honesty, curiosity, empathy, humility atau dedikasi, kejujuran intelektual, rasa ingin tahu, empati, dan kerendahan hati), yaitu nilai-nilai yang senantiasa kami pegang teguh dan telah menjadi DNA perusahaan.”

Sejak didirikan sembilan tahun lalu, Traveloka telah tumbuh menjadi lifestyle superapp. Selain menawarkan portofolio layanan perjalanan yang paling komprehensif di Asia Tenggara, ekosistem produk Traveloka juga menghadirkan berbagai solusi untuk memenuhi ragam kebutuhan gaya hidup pengguna, mulai dari transportasi hingga akomodasi, atraksi hingga kuliner, berbagai pilihan pembayaran, serta produk asuransi dan layanan keuangan lainnya. Para engineer dan juga data scientist Traveloka memiliki peranan yang penting dalam mendorong inovasi berkelanjutan untuk mengadaptasi layanan Traveloka agar sesuai dengan preferensi pembelian dan karakteristik penduduk Asia Tenggara.

“Kami bangga dapat terus memupuk tenaga kerja yang mampu menciptakan solusi-solusi baru. Kami juga senantiasa mencari talenta terbaik kelas dunia untuk bergabung dengan tim kami yang luar biasa ini. Di tengah pertumbuhan bisnis yang sangat baik, kami terus mendorong tumbuhnya inovasi-inovasi baru yang memungkinkan pengguna untuk mengakses layanan gaya hidup di manapun dan kapanpun mereka butuhkan,” tambah Ferry.

Bekerja sama dengan Accenture, Best Workplace for Innovators 2021 menampilkan para pemenang dari beragam industri, termasuk ilmu komputer, bioteknologi, barang kemasan untuk konsumen, organisasi nirlaba, layanan keuangan, keamanan siber, dan juga teknik. Para editor di Fast Company dan peneliti Accenture memberi penilaian pada hampir 1.500 aplikasi, dilanjutkan dengan penilaian oleh panel yang terdiri dari delapan juri terkemuka hingga menghasilkan daftar perusahaan terbaik. Untuk pertama kalinya, Best Workplace for Innovators versi Fast Company tahun ini juga memberikan penghargaan kepada organisasi di enam kategori berbeda, termasuk kategori internasional.

“Para pemimpin dan tim dari perusahaan-perusahaan ini menciptakan budaya inovasi dan mempertahankannya, bahkan saat bekerja jarak jauh diperpanjang hingga 2021,” ungkap Stephanie Mehta, Pemimpin Redaksi Fast Company.

“Daftar terbaru Tempat Kerja Terbaik bagi Inovator ini memberi penghargaan kepada perusahaan-perusahaan yang menemukan cara untuk berkolaborasi dan berinovasi di tengah tantangan-tantangan yang ditimbulkan oleh pandemi dan memastikan bahwa kesejahteraan karyawan tetap menjadi fokus utama.” (RO/A-1)