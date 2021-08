DBS Treasure Bantu Tangani Perpindahan Kekayaan Lintas Generasi Para Orang Kaya Indonesia

JUMLAH orang kaya atau High Net Worth Individual (HNWI) diproyeksikan akan terus bertambah.

Mengutip data Knight Frank pada 2021, angka HNWI di Indonesia meningkat 45% menjadi 21.430 di 2020 dan diproyeksikan akan meningkat tajam hingga 110% pada 2025 mendatang.

DBS Treasures Private Client, sebagai salah satu penyedia jasa keuangan bagi kalangan berada itu, senantiasa berusaha membawa nasabah private banking-nya menjadi yang terdepan termasuk dalam perencanaan perpindahan kekayaannya ke generasi penerus melalui komitmen “Live with an Edge, Spark What’s Next”.

“Memasuki usia ketiga, peningkatan nasabah DBS Treasures Private Client menjadi acuan bagi kami untuk selalu membawa nasabah menjadi yang terdepan. Hal ini menjadi bagian dari visi kami menuju future of banking yang berupaya untuk mewujudkan solusi manajemen kekayaan terkurasi lintas generasi. Komitmen kami ‘Live with an Edge, Spark What’s Next’ membawa perspektif baru untuk memastikan semua yang telah diraih nasabah dapat sampai di tangan generasi penerus dan menginspirasi perubahan berkelanjutan ke arah yang lebih baik,” ujar Director Consumer Banking Group Bank DBS Indonesia, Rudy Tandjung.

"DBS Treasures Private Client terus menghadirkan wealth succession advisory yang mendukung kejernihan strategi perpindahan kekayaan antar generasi HNWI, wealth preservation yang terdiri dari rangkaian produk-produk komprehensif yang tangguh, dan transformasi digital berkelanjutan dengan kapabilitas yang terus diperluas,” ujar Head of Segmentation, Liabilities & Mortgage, PT Bank DBS Indonesia Festia Pisa Valensia.

Lebih lanjut Pisa menjelaskan mengenai berbagai strategi wealth succession advisory berupa ragam solusi legacy planning mencakup perlindungan kesehatan, jiwa, dan finansial bebas dispute, ditambah insight finansial mendalam melalui market outlook tajam dan berkala yang juga dapat diakses generasi penerus Nasabah, serta rangkaian acara networking eksklusif untuk memperkuat relasi berkualitas tinggi kini dan nanti.

Dalam mendukung kesuksesan finansial nasabah, DBS Treasures Private Client merancang strategi wealth preservation yang mencakup layanan eksklusif private banking yang tidak tersedia di semua bank berupa pengelolaan dana individual di portofolio global, ragam investasi yang menerapkan prinsip ESG atau Environmental, Social & Corporate Governance (Bahana US Opportunity Sharia Equity USD, Batavia Global ESG Sharia Equity USD, RHB SRI KEHATI Index Fund), serta produk terstruktur dengan varian lengkap di market dalam dan luar negeri.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Bank DBS Indonesia bersama Wunderman Thompson (2021), generasi baru HNWI memiliki karakteristik yang berbeda dengan generasi HNWI sebelumnya dalam melakukan kegiatan investasi, karena generasi baru HNWI lebih terbuka terhadap produk-produk investasi dalam ekosistem digital.

Mereka juga cenderung bergerak lebih cepat dalam mengambil peluang dan lebih tertarik dalam investasi di market dan instrumen yang tangguh dalam menghadapi kondisi saat ini.

DBS Treasures Private Client telah mengantisipasi hal tersebut dengan memastikan generasi baru HNWI dapat mengoptimalkan dinamika peluang investasi tangguh secara 24/7 melalui aplikasi digibank by DBS. Kini Nasabah dapat menikmati fleksibilitas strategi Reksa Dana hingga ke offshore, peluang Obligasi dalam IDR dan USD, serta transaksi lebih dari 20 mata uang asing dengan nilai tukar real-time.

“Komitmen DBS Treasures Private Client sebagai mitra terpercaya semakin diakui melalui berbagai penghargaan global yang sudah diraih, meliputi Best International Private Bank - 1st Country Winner dari Asiamoney Private Banking Awards (2021) dan The World’s Best Banks - 1st Country Winner dari Forbes (2021), serta Best Bank in the World dari Euromoney dan Global Finance yang diraih selama tiga tahun berturut-turut (2018-2020), dan Safest Bank in Asia dari Global Finance selama 12 tahun berturut-turut (2009-2020),” tutup Rudy. (RO/E-1)