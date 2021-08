ICAEW Kembangkan Dukungan Akuntan

THE Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW) kembali memperkuat komitmennya untuk terus memberikan peluang dan dukungan kepada akuntan profesional di Indonesia dalam memperkaya karir mereka di dunia akuntansi, bisnis, dan finansial. Kali ini, ICAEW menandatangani nota kesepakatan bersama IAMI.

"Kedua institusi tersebut telah setuju untuk berbagi sumber daya dan ICAEW memiliki sejarah panjang dalam melayani kepentingan publik. Kami mempromosikan inklusivitas, keberagaman, dan keadilan, memberi anggota kami keterampilan dan nilai yang dibutuhkan untuk membantu membangun ekonomi yang tangguh sambil memastikan sumber daya planet ini dikelola secara berkelanjutan," ungkap ICAEW International Managing Director Mark Billington, dalam keterangan resmi yang diterima, Selasa (3/8).

Ia mengatakan, mewakili ICAEW, kolaborasi dengan IAMI memiliki tujuan yang sama dengan ICAEW, yaitu untuk membimbing anggota mereka dan mendukung mereka untuk menjadi akuntan terbaik. Ia berharap kerjasama ini akan membuahkan hasil dan membuka banyak kemungkinan menuju tujuan membangun masa depan yang berkelanjutan.

"Merupakan suatu kehormatan untuk menjalin kerjasama dengan ICAEW. Kami sangat antusias dengan peluang masa depan yang dapat dijajaki oleh kedua belah pihak seperti hubungan timbal balik dalam hal kualifikasi internasional dan uji profisiensi, yang ditandai dengan penandatanganan nota kesepakatan hari ini. Kami berharap kerjasama ini juga dapat meningkatkan kesadaran akan profesi akuntansi, terutama akuntansi manajemen di Indonesia," jelas dia

IAMI adalah institusi pendidikan yang berfokus pada pengembangan profesional profesi akuntansi manajemen di Indonesia. Bersama ICAEW, kedua institusi akan berbagi ilmu untuk memajukan profesi akuntansi di Indonesia. Sebelumnya, ICAEW juga telah bekerjasama dengan IAPI (Institut Akuntan Publik Indonesia), sebagai wujud komitmen ICAEW terhadap pengembangan profesional akuntan di tanah air. (Gan)