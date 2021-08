Beri Kemudahan Masyarakat untuk Menabung

PERKEMBANGAN dunia yang pesat saat ini memang menuntut perubahan di berbagai bidang. Hal itu pun terjadi di dunia perbankan. Seiring makin berkembangnya teknologi digital, perbankan itu mau tidak mau harus ikut.

Hal itulah yang dilakukan Moxa. Setelah diluncurkan pada Maret lalu, Moxa sebagai aplikasi penyedia produk keuangan digital milik dari Astra Financial bersama PermataBank meluncurkan inovasi layanan terbaru Tabungan Permata moxaKu. Dengan fitur baru ini, pengguna dapat membuka tabungan langsung melalui aplikasi Moxa tanpa perlu berkunjung ke kantor bank.

Tabungan Permata moxaKu merupakan kolaborasi PermataBank dan Moxa yang membuat pelanggan dapat menikmati berbagai keuntungan. Dengan hanya mengisi saldo Rp100 ribu, pelanggan dapat menikmati gratis biaya administrasi tabungan dan kartu debit, gratis biaya transfer antar bank dan tarik tunai, serta 5% cashback saat berbelanja di SPBU sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Selain itu, nantinya pelanggan dapat menikmati berbagai layanan keuangan Astra Financial, mulai dari pembiayaan mobil, motor atau multiguna, pembiayaan haji/ umroh, asuransi umum dan jiwa, penyewaan mobil dan pembayaran digital AstraPay.

“Kerja sama Moxa dan PermataBank, sebagai Bank BUKU IV yang terdepan dan inovatif dalam layanan digital, melengkapi ekosistem digital Astra Financial yang senantiasa hadir di setiap fase kehidupan masyarakat. Bersama PermataBank, Moxa bertujuan mendorong inklusi keuangan di Indonesia dengan menyediakan akses layanan perbankan digital yang aman bagi masyarakat. Kerja sama ini sejalan dengan visi Astra Financial untuk menjadi mitra keuangan bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia,” ungkap Director in Charge Astra Financial, Suparno Djasmin.

“Dengan teknologi Application Programming Interface (API) PermataBank yang ditanamkan di aplikasi Moxa, customer bisa langsung membuka rekening Tabungan Permata moxaKu secara on-line, real-time, dan aman di masa pandemi. Pengembangan layanan pembukaan rekening menggunakan jalur API ini merupakan inisiatif digital yang pertama tersedia di Indonesia. Peluncuran hari ini merupakan titik awal kerja sama yang penting antara PermataBank dan Moxa dan kolaborasi digital ini akan terus berlangsung untuk memberikan pengalaman finansial yang inklusif dan menyeluruh kepada customer,” tambah Direktur Teknologi dan Operasi PermataBank, Abdy D. Salimin.

Sebagai fitur terbaru di aplikasi Moxa, Tabungan Permata moxaKu merupakan solusi bagi pengguna aplikasi Moxa untuk melakukan transaksi keuangan digital secara aman dan nyaman. Untuk membuat rekening, pengguna hanya perlu memilih fitur Tabungan Permata moxaKu di aplikasi Moxa, mengisi data KTP, melakukan foto selfie serta mengisi data diri yang dibutuhkan untuk pembukaan rekening.

Setelah proses di aplikasi Moxa selesai, pelanggan akan mendapatkan email notifikasi bahwa rekening sudah berhasil terbuka dan mendapatkan sms berisi link ke aplikasi PermataMobile X untuk mengaktifkan kartu debit moxaKu dan melakukan transaksi finansial lainnya. Seluruh proses verifikasi dilakukan di dalam aplikasi Moxa dalam hitungan menit. Kartu debit dengan desain khusus, Permata moxaKu, akan dikirimkan ke alamat nasabah untuk rekening yang telah berhasil dibuka setelah semua persyaratan terpenuhi.

Kartu debit Permata moxaKu didukung oleh jaringan GPN (Gerbang Pembayaran Nasional) dan Visa sehingga dapat digunakan bertransaksi di ATM, belanja di berbagai merchant offline dan online (platform e-commerce) baik di dalam maupun di luar negeri.

“Kartu debit Permata moxaKu memiliki desain yang fresh dan kekinian sesuai dengan karakter pengguna Moxa dan PermataBank yang smart dan digitally empowered. Kami berharap kartu ini menjadi simbol inklusi keuangan dan diterima secara baik oleh masyarakat khususnya generasi muda baik itu millennials maupun Gen-Z di Indonesia,” kata Direktur Retail Banking PermataBank, Djumariah Tenteram.

“Visa senang dapat berbagi tujuan yang sama dengan PermataBank dan Astra Financial untuk memberikan solusi finansial serta mendukung inklusi keuangan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Selamat untuk Direksi dan manajemen PermataBank dan Astra Financial atas peluncuran kartu Permata moxaKu ini. Saya harapkan dengan dukungan Visa, kartu Permata moxaKu dapat menjadi pilihan terbaik untuk pembayaran debit digital,” tampal Presiden Direktur PT Visa Worldwide Indonesia, Riko Abdurrahman.

“Peluncuran fitur Tabungan ini merupakan bagian dari rencana strategis Moxa untuk menjadi sebuah platform yang tidak hanya melayani kebutuhan pembiayaan dan asuransi, tetapi juga membantu para pengguna untuk memiliki tabungan dan kartu debit,” ujar Presiden Direktur Moxa (PT Astra Kreasi Digital) Daniel Hartono. (RO/A-1)