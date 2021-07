E-commerce Lokal Tangkap Peluang Bisnis Merek Fesyen Korea

FENOMENA Hallyu atau Korean Wave memberikan banyak dampak terhadap berbagai tren di dunia, salah satunya fesyen. Hal ini menjadikan Korea Selatan sebagai salah satu negara dengan industri fesyen terbesar di dunia.

Di Indonesia, gaya berbusana idola KPop dan aktor/aktris KDrama senantiasa menarik perhatian para kawula muda. Kerap kali, banyak penggemar yang ingin mengikuti gaya berpakaian dan menyamakan yang dipakai idolanya.

Itu menjadi peluang bisnis yang ditangkap e-commerce lokal bernama Oppa Korea ID atau www.oppakorea.id. Usaha ini menyediakan varian produk dari berbagai merek fesyen ternama di Korea seperti Marhen J, MLB, Sappun, McLanee, dan Find Kapoor.

Dessy Susanti selaku pemilik menyatakan usahanya berdiri sejak 2019. "Produk-produk merek fesyen Korea yang kami sediakan dijamin 100% original,” ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat (30/7).

Tas dari merek Marhen J saat ini masih menjadi favorit para fesyenista dan konsumen Oppa Korea ID karena desainnya yang elegan dengan bahan yang ramah lingkungan. Produk ini populer digunakan para aktris Korea seperti pemeran drama The Uncanny Counter, Kim Sejeong, dan pemeran drama True Beauty, Kang Min Ah, serta para idola KPop seperti Yeri Red Velvet, Sooyoung SNSD, Arin dan Jiho Oh My Girl, dan Lee Hi.

Ada pula sepatu dan topi dari merek MLB yang juga banyak diminati para konsumen Oppa Korea ID. Produk MLB populer digunakan oleh selebritas Korea seperti pemeran drama Extraordinary You, Lee Jaewook, dan pemeran Gangnam Beauty, Im Soohyang. Beberapa idola KPop yang menggunakan merek ini di antaranya Eunji Apink, Hyoyeon SNSD, Moonbyul Mamamoo, dan Wonho Monsta X.

Segala macam produk dari merek tersebut dapat diperoleh di situs web e-commerce Oppa Korea ID dan di official store Oppa Korea ID di marketplace Tokopedia dan Shopee. Oppa Korea ID juga menerima jasa titip sehingga konsumen dapat memesan produk Korea yang diinginkan. Untuk melihat-lihat katalog dan informasi produk terbaru, bisa kunjungi akun Instagram Oppa Korea ID @oppakoreaid. (OL-14)