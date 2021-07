Punya Peran Penting, Desain Handel Pintu Makin Kekinian

\SEIRING perkembangan zaman, desain handel pintu kian dibuat nyaman bagi penggunanya baik untuk rumah tinggal, hotel, apartemen, perkantoran, pusat belanja, rumah sakit termasuk gedung pemerintah.

Salah satu bagian terpenting dari semua bangunan tersebut, adalah eksistensi pintu yang menghubungkan satu ruang dengan lainnya, sebagai lubang masuk (entrance) dan fungsi penyelamat dilengkapi daun pintu untuk menyekat ruang.

Pada kelengkapan daun pintu, peran handel (pegangan pintu) memiliki fungsi penting di samping penampilannya yang berukuran kecil, mudah digunakan dan selaras dengan arsitektur atau desain interiornya.

Fungsi handel pintu yang sangat mendesak dan mengikuti desain pintu yang semakin trendy & stylish, membuat 3 pakar dengan latar belakang ahli arsitektur, desain interior dan desain produk, terlibat membahasnya dalam sebuah Seminar Interior tentang Handel Pintu-Tinjauan Arsitektural, Ergonomi, dan Material.

Seminar diselenggarakan oleh Himpunan Desainer Interior Indonesia (HDII) bersama Institut Teknologi Nasional (ITENAS) Bandung ini, didukung oleh perusahaan kunci Kenari Djaja dan media partner Asrinesia serta Property & Bank pada Kamis (29/7).

Menghadapi tuntutan desain yang semakin canggih dan trendi, Desainer Interior yang berlatar keahlian arsitek Diana Pratiwi memberikan tips melalui presentasinya yang berjudul ‘How to choose your best Door Handles’ untuk berbagai gaya arsitektur maupun desain interior.

Menghadapi tantangan zaman ini, Desainer Interior Djalu Djatmiko dengan paparan tentang 'Ergonomi Pada Desain Handle' menyatakan harus tetap ada karakter yang pas dengan kebutuhan fungsi, material dan desainnya yang turut menentukan peran handle pintu pada suatu gaya arsitektur.

Apabila bangunannya mengacu pada gaya tradisional yang kaya dengan berbagai etnik budaya, Desainer Interior Anwar Subkiman menyampaikan 'Bagaimana Menyilih Desain Handle Pintu Nusantara' yang masih banyak penggemarnya.

Seminar virtual ini dipimpin oleh moderator Irma Rosalia Handayani. HDII berharap dapat menginspirasi desainer produk dalam menciptakan handle pintu yang memenuhi kebutuhan kreasi para Arsitek dan Desainer Interior. Peserta yang terdiri dari desainer muda, mahasiswa, dan pelaku pembangunan, banyak mendapat ide kreatif untuk menginovasi karya mereka.

HDII dan Kenari Djaja kini tengah menyelenggarakan kegiatan kompetisi desain ‘hande pintu’ yang bisa dimanfaatkan mahasiswa dan profesional muda untuk mengkaji dan mereformasi bentuk handel masa depan yang terbaik. Mungkin saja nama mereka akan tercantum pada produk handle pintu yang dipilih untuk diproduksi dan dipasarkan oleh Kenari Djaja.(Ant/OL-7)