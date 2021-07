PLN Cetak Laba Bersih Rp6,6 T di Semester I 2021

DI tengah tekanan pandemi covid-19, PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) mengumumkan berhasil mencetak laba bersih sebesar Rp6,6 triliun di semester I 2021.

Berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasi PLN semester I 2021 (unaudited) yang diterbitkan pada Rabu (28/7), pencapaian laba perusahaan ditopang kenaikan penjualan tenaga listrik serta efisiensi berkelanjutan melalui sejumlah program transformasi.

Selain itu, Executive Vice President Komunikasi Korporat dan CSR PLN Agung Murdifi menyampaikan, PLN juga membukukan peningkatan penjualan tenaga listrik Rp140,5 triliun pada paruh pertama 2021.

"Angka ini naik 3,7% dibandingkan capaian semester I 2020 sebesar Rp135,4 triliun," ungkapnya dalam keterangan resmi, Kamis (29/7).

Agung melanjutkan, peningkatan kinerja ini didorong adanya program intensifikasi dan ekstensifikasi penjualan. Sepanjang Januari hingga Juni 2021, PLN mencatat berhasil menambah 1,65 juta pelanggan baru.

Kemudian, dari sisi Beban Pokok Penyediaan (BPP) tenaga listrik, keberlanjutan program transformasi yang dijalankan PLN sejak awal 2020, mengaku mampu menopang efisiensi perusahaan.

Tercatat realisasi BPP semester I 2021 Rp1.303 per kWh atau turun 4,7 persen atau setara dengan Rp65 per kWh dibandingkan semester I tahun 2020 sebesar Rp1.368 per kWh. (OL-8)