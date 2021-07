OctaFX Pertahankan Gelar Best ECN Broker

BERDASARKAN data yang dirilis oleh World Finance baru-baru ini, kebanyakan orang menghabiskan waktunya di rumah sejak awal tahun ini hingga sekarang.

Fenomena itum rupanya membuat aktivitas digital menjadi menjanjikan bagi industri forex.

Para broker pun memberikan pelayanan yang prima dan atensi menyeluruh kepada kliennya yang semakin aktif di dunia maya, tidak terkecuali OctaFX. World Finance pun memberikan apresiasi atas itu dan memberikan penghargaan kepada OctaFX sebagai Best ECN Broker.

Penghargaan itu menjadi yang kedua bagi OctaFX setelah mereka mendapakannya juga pada 2020.

OctaFX dinilai selalu mendengar umpan balik dari kliennya dan mengikuti berita keuangan secara detil agar terdepan dalam semua dinamika di industri. Contohnya, mereka baru saja menerbitkan artikel terkait masa depan cryptocurrency dalam dunia keuangan.

“OctaFX adalah salah satu kunci dalam penyedia jasa transaksi forex yang memimpin industri, serta menyediakan pelayanan yang superior, digital tools terbaik, dan lingkungan yang aman terpercaya untuk investor FX retail,” jelas panita penghargaan tersebut.

ECN (Electronic Currency Network) menitikberatkan pada inovasi, kondisi trading terbaik, dan platform yang cepat serta aman. Terkait kriteria ini, OctaFX dianggap sebagai salah satu pemimpin pasar.

Best ECN Broker sendiri adalah satu dari sembilan kategori yang diapresiasi World Finance tahun ini, termasuk Best FX Broker, Best FX Research dan Education Provider, serta Best Crypto Broker.

World Finance telah mengakui pencapaian OctaFX sebelumnya dengan penghargaan Best ECN Broker dan Best Islamic FX Account pada tahun lalu. (R-3)