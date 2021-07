Rekomendasi Acara Seru dari tiket.com untuk Meriahkan Momen Idul Adha di Rumah

PADA 20 Juli mendatang, umat muslim di Indonesia akan merayakan Hari Raya Idul Adha yang dinanti-nantikan. Selain salat Idul Adha, momen spesial ini juga biasanya dirayakan dengan pemotongan hewan kurban yang dilanjutkan dengan tradisi silaturahmi bersama sanak keluarga.



Bagi masyarakat yang tidak merayakan, hari tanggal merah ini biasanya dimanfaatkan untuk sekadar bersantai dan refreshing. Namun, di tengah peraturan PPKM Darurat, masyarakat harus bisa menyiasati ide untuk membuat waktu luang di rumah menjadi seru dan tidak membosankan.



Sebagai salah satu platform pionir online travel agency (OTA) di Indonesia, tiket.com hadir memberikan kemudahan akses hiburan dalam satu genggaman. Di momen perayaan Idul Adha, tiket.com telah menyediakan serangkaian hiburan yang bisa dinikmati oleh keluarga dari rumah saja melalui kanal produk To Do di tiket.com.



Gaery Undarsa selaku Co-founder & Chief Marketing Officer tiket.com menyampaikan bahwa tiket.com terus mengajak masyarakat untuk disiplin dan patuh menjalani protokol kesehatan di masa PPKM Darurat yang digalakkan oleh pemerintah dengan tetap berada di rumah. "Selama masa PPKM, tiket To Do hadir memberikan pilihan inspirasi hiburan secara online yang dapat dinikmati bersama keluarga dari rumah, sehingga waktu di rumah dapat tetap terisi dengan konten hiburan berkualitas bersama keluarga dengan tetap aman dan nyaman.”



Selain terkenal sebagai platform pemesanan tiket bepergian, kini pengguna tiket.com juga bisa dengan mudah mengakses dan menikmati berbagai konten hiburan dengan harga yang terjangkau. Adapun hiburan yang ditawarkan sangat beragam dan dapat dipesan sesuai dengan preferensi pengguna. Berikut beberapa rekomendasi hiburan seru dari tiket To Do yang bisa dinikmati dan dibeli melalui tiket.com:



Ikut kelas memasak

Kuliner lezat selalu berhasil menyatukan anggota keluarga di rumah. Namun, apakah kamu dan keluarga sudah pernah belajar masak bersama?



Ide seru ini bisa menjadi salah satu opsi kegiatan berfaedah di rumah. Kamu bisa mengikuti kelas masak online bersama chef andal dari Arkamaya Culinary. Kelas memasak ini memberikan kebebasan kepada peserta untuk memilih hari kursus dan jenis masakan yang hendak dipelajari, mulai dari Soto, Ketupat Sayur, dan Pempek Palembang, hingga aneka camilan yang menggugah selera. Selepas kursus ini, kamu dan keluarga bisa bergantian piket memasak di rumah.



Belajar digital marketing dan passion

Kamu dan keluarga berencana untuk mendirikan bisnis tapi bingung harus mulai dari mana? Coba ikuti berbagai konten edukasi yang membahas digital marketing seperti copywriting, manage social media account, hingga trik mengambil foto makanan yang menarik.



Konten ini cocok untuk pelaku UMKM dan bisa menjadi jawaban untuk memulai bisnis.



Selain itu, tiket.com juga menghadirkan konten Passion Playground Festival untuk kaum mahasiswa dan pelajar yang membahas seputar karier impian. Konten edukasi ini bisa dinikmati oleh seluruh kalangan saat berkumpul bersama.



Nonton cerita horor bareng keluarga

Bagi para pecinta cerita horor, kamu wajib nonton konten-konten horor yang menegangkan di tiket.com. Sederet konten horor eksklusif ini hadir untuk menemani waktu senggangmu di rumah, seperti Nelusur, Dengar, Podcast Untold Story, dan masih banyak lagi.



Biar makin seru dan tidak ketakutan sendiri, coba ajak keluargamu untuk nonton bersama di ruang keluarga. Supaya lebih dramatis dan seru, kamu bisa mematikan lampu dan sedikit memperbesar volumenya.



Kamu juga bisa mencari berbagai konten dan tiket acara online seru lainnya di tiket.com. Supaya makin hemat, jangan lupa untuk manfaatkan promo cashback hingga 100% selama kampanye ShopeePay Super Online Deals pada 15-21 Juli 2021.



Bagi pengguna yang ingin mengakses hiburan di atas, bisa mengikuti beberapa tahapan dibawah ini.



• Buka aplikasi atau website tiket.com

• Pilih menu “event”

• Pilih bar “Semua” dan centang filter “Online” pada sisi kiri layar

• Pilih paket hiburan yang hendak dinikmati

• Pilih waktu yang diinginkan

• Klik “Pesan Sekarang”

• Pilih metode pembayaran ShopeePay untuk mendapatkan keuntungan cashback

• Bukti pembayaran dan tiket pesanan akan dikirimkan ke email. (RO/OL-10)