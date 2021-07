RUPSLB Tahun 2021: Ekspansi Bisnis, BWS Siap Gelar Right Issue

PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906, Tbk (Bank Woori Saudara) pada Rabu, 14 Juli 2021, menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB). RUPSLB dilaksanakan di Kantor Pusat Bank Woori Saudara (BWS), di Treasury Tower Lt 27, District 8 SCBD Lot 28 Jl Jend Sudirman Kav 52-53, Jakarta Selatan. Karena dilaksanakan saat PPKM Darurat, RUPSLB tetap menjalankan protokol kesehatan dan sesuai dengan aturan PPKM Darurat Jawa-Bali.

Memasuki Semester II Tahun 2021, perekonomian Indonesia masih dihadapkan pada tantangan pandemi COVID-19. Namun percepatan pelaksanaan program vaksinasi diharapkan dapat memulihkan pengeluaran konsumsi masyarakat dan secara bertahap meningkatkan pertumbuhan ekonomi ke depan.

Pandemi COVID-19 tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan BWS (“Perseroan”). Hal tersebut sudah terbukti di mana kinerja keuangan Perseroan tahun 2020 terus menunjukan tren yang positif. Dan pada awal tahun 2021 secara resmi Perseroan telah menjadi kelompok bank BUKU III.

Rencana penambahan modal dengan memberikan hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD) atau right issue telah disepakati dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada 14 Juli 2021 ini. Selain itu, RUPSLB juga telah menyetujui perubahan anggaran dasar Perseroan.

Penambahan Modal Dengan Memberikan HMETD atau Right Issue ini akan menawarkan sebanyak-banyaknya 2,68 miliar lembar dengan nilai Rp100 per saham atau 40% dari modal yang disetor dan ditempatkan. Nantinya dana hasil right issue akan digunakan untuk memperkuat struktur permodalan, pengembahan usaha dan ekspansi bisnis BWS yang lebih luas lagi.

Right Issue BWS ini juga akan mengurangi biaya bunga dan pengingkatan likuiditas sehingga nantinya bisa memperkuat neraca keuangan, serta meningkatkan aset dengan adanya tambahan pendanaan yang digunakan untuk pengembangan usaha BWS.

BWS akan tetap fokus pada pengembangan bisnis korporat dan retail dengan memperkuat struktur portofolio dan peningkatan kualitas penyaluran kredit. Memasuki era digital, BWS akan terus bertranformasi dengan melakukan pengembangan layanan digital seperti mobile banking dan internet banking untuk mempermudah pelayanan dan meningkatkan pengalaman bertransaksi kepada nasabah BWS. (RO/OL-10)