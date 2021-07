Bersinergi Membantu Masyarakat Indonesia di Masa Pandemi

PANDEMI covid-19 yang melanda seluruh dunia selam hampir dua tahun terakhir memang telah melumpuhkan berbagai sektor kehidupan masyarakat, terutama perekonomian. Indonesia pun tidak luput dari kesulitan tersebut.

Untuk itu diperlukan kerja sama semua pihak untuk mengatasi masalah tersebut. Kerja sama itu diperlukan bukan saja untuk membantu masyarakat, melainkan demi perusahaan itu sendiri.

Baca juga: Wapres Dorong Generasi Milenial Gunakan Perbankan Syariah

Untuk itulah Loan Market Indonesia, sister-company Ray White Indonesia, yang merupakan penggagas financial consultant di Indonesia, kembali menggelar virtual talk show bertajuk Collaborations Make Impact: Up Close and Personal with Loan Market Exclusive Partners. Dalam acara yang merupakan rangkaian perayaan Loan Market 4th Anniversary itu dibahas seputar exclusive deals dan benefits dari 3 Loan Market exclusive lenders partner yakni CIMB Niaga, Commonwealth Bank, dan BSI.

“Dengan sinergi yang kuat dan saling menguntungkan kita dapat berjalan bersama-sama memberikan pelayanan yang terbaik untuk nasabah. Kami sangat senang dan bangga bisa terus bekerjasama dengan para partner kami. Perjalanan kami masih panjang, masih banyak pencapaian dan prestasi yang ingin kami raih. Namun kami percaya bahwa tidak ada yang mustahil jika kita punya keyakinan yang kuat untuk mewujudkannya,” ujar Sari Dewi, Chief Executive Officer Loan Market Indonesia.

Loan Market mengadakan serangkaian program menarik untuk menyambut 4th Loan Market Indonesia Anniversary dengan tujuan mendongkrak penjualan lenders partners yang dilakukan melalui Loan Market. Dengan lebih dari 31 partner institusi keuangan yang terdiri dari perbankan, multifinance, fintech dan koperasi, tentu merupakan tanggung jawab kita bersama untuk selalu saling support demi terciptanya kolaborasi yang dapat memberikan impact.

Program Anniversary ini berlangsung selama 3 bulan, yakni dari 1 Juli hingga 30 September 2021, dan puncak acara juga akan dilakukan secara virtual pada Oktober mendatang. Beberapa bank partners Loan Market turut memeriahkan program Anniversary ini dengan memberikan berbagai penawaran dan keuntungan exclusive bagi nasabah yang melakukan transaksi melalui Loan Market selama periode tersebut.

Untuk itu, Loan Market ingin membagikan kabar baik ini dalam virtual talkshow bertajuk Collaborations Make Impact: Up Close and Personal with Loan Market Exclusive Partners sebagai salah satu rangkaian program menuju 4th Loan Market Indonesia Anniversary. Tidak sampai disitu, acara ini juga menghadirkan suasana baru dengan hadirnya beberapa perwakilan komunitas besar Indonesia yakni Ike Dahlia selaku Founder Indonesia Mompreneur, Rahmat Priana Mustafa selaku President Mercedes Benz W204 Club Indonesia, serta R. Wahyu Haryadi selaku Ketua Umum Pajero Indonesia ONE. (RO/A-1)