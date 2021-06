Harga Emas Naik Jelang Laporan akhir Bulan

HARGA emas berjangka di divisi COMEX New York Mercantile Exchange naik pada hari Senin atau Selasa WIB (29/6) karena investor mengambil posisi menjelang laporan pekerjaan bulanan AS yang akan dirilis pada hari Jumat (1/7).

Kontrak emas teraktif untuk pengiriman Agustus naik 2,9 dolar AS, atau 0,16 persen, menjadi ditutup pada 1.780,7 dolar AS per ounce.

Investor mengkhawatirkan tentang pekerja yang menghindari pekerjaan dengan gaji rendah bahkan di negara bagian yang telah memotong bantuan pengangguran federal untuk mendorong pekerja kembali bekerja.

Presiden Bank Federal Reserve Richmond, Tom Barkin mengatakan pada hari Senin di sebuah acara bahwa Federal Reserve telah membuat kemajuan substansial terhadap tujuan inflasi, dan cukup optimis tentang pasar tenaga kerja, akan menunggu sampai tahun depan untuk menentukan apakah Federal Reserve telah mencapai mandat inflasi dan ketenagakerjaan untuk mulai menaikkan suku bunga dari di sekitar nol.

Harga perak untuk pengiriman Juli naik 13,6 sen, atau 0,52 persen, menjadi ditutup pada 26,223 dolar AS per ounce. Harga platinum untuk pengiriman Oktober turun 6,2 dolar, atau 0,56 persen, menjadi ditutup pada 1.099,5 dolar per ounce. (Ant/OL-13)

Baca Juga: Prajurit TNI Ajari Calistung Anak-anak Asli Papua di Perbatasan