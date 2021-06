Kandung Protein Tinggi, Permintaan Jamur Meningkat di Tengah Pandemi Covid-19

POTENSI bisnis budidaya jamur memang sangat menjanjikan saat ini. Pasalnya permintaan pasar begitu besar. Hal ini dipengaruhi oleh tren perubahan pola konsumsi masyarakat di era pandemi covid-19.

Jamur kini ditempatkan sebagai salah satu pangan alternatif yang digemari. Sehingga tak ayal jika di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, Jogja, dan Makassar menjamur restoran berbahan baku jamur. Jamur ini juga umumnya diolah menjadi berbagai varian masakan aneka jamur, keripik jamur, dan lain-lain.

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) telah mengintruksikan kepada Dirjen Hortikultura Prihasto Setyanto agar komoditas hortikultura digenjot habis-habisan, terutama yang berpotensi ekspor. Ditemui di lapangan, Dirjen Prihasto menuturkan bahwa tingkat konsumsi jamur Indonesia meningkat di tengah pandemi covid-19 ini.

"Wah jamur ini potensi bisnis baru mas. Sekarang, banyak anak muda yang melek dengan budidaya jamur. Ini permintaan pasar banyak, karena jamur itu mengandung unsur protein yang tinggi. Jadi memang sangat pas menjadi menu konsumsi untuk meningkatkan asupan gizi ditengah pandemi ini," terangnya.



Peningkatan permintaan pasar komoditas hortikultura yang satu ini di masa pandemi (jamur) juga diaminkan oleh petani jamur milenial asal Bantul, Yogyakarta, Listya Minarti. Lulusan Ilmu Biologi Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) ini mengaku jika akhir-akhir ini kewalahan menghadapi permintaan konsumen jamur. "Permintaannya itu sampai 200 kg sehari, sementara saya hanya mampu nyiapin sekitar 90 kg. Memang banyak banget permintaannya. Makanya saya berencana ke depannya nanti akan mengedukasi ibu-ibu rumah tangga untuk budidaya jamur di rumah yang bisa panen setiap saat. Semoga Kementan bisa membantu membangun rak jamur dari baja ringan," harap perempuan yang biasa disapa Tya itu.

Senada dengan Dirjen Hortikultura, Direktur Sayuran dan Tanaman Obat Kementan Tommy Nugraha mengapresiasi petani muda yang melirik budidaya jamur. Tommy tak menampik jika tren bisnis jamur ini akan semakin digemari anak-anak milenial. Apalagi potensi ekspornya cukup bagus. "Pokoknya saya jempol dua kalau ada anak muda yang memilih budidaya jamur, ini baru namanya out of the box. Karena saya yakin sekali ini potensi pasarnya sangat bagus," ujar Tommy.

Ratijo, pemilik restoran jamur dan agrowisata Je Jamuran yang berlokasi di Sleman, Yogyakarta, patut ditiru oleh anak muda. Dengan kiat suksesnya yaitu

apapun yang dikerjakan dengan hati maka akan terasa nikmat, dan jika kita ingin sukses dalam bekerja, maka kita harus mencintai pekerjaan itu. Sama halnya dengan berwirausaha, apapun jenis usahanya kalau kita mencintai maka semua akan terasa nyaman dan bahagia.

Sebelum membangun rumah produksi dan restoran jamur, dulunya Ratijo seorang karyawan sebuah perusahaan pengelolaan jamur di Dieng, Jawa Tengah. Karena ingin usaha mandiri, pada tahun 90-an, Ratijo memberanikan diri untuk mundur dari tempat kerjanya dan merintis usaha jamur bersama istrinya.

"Yah awalnya memang berat, tapi saya berfikir bahwa jika kita menjadi karyawan terus, maka kita tidak bisa menikmati kehidupan yang lebih baik. Apalagi membahagiakan banyak orang. Sejak saat itu saya memutuskan untuk membangun usaha ini, istri saya juga sangat mendukung, dan saya rasa dia ahlinya meracik bumbu," ungkap Ratijo.

Pemilik usaha Je Jamuran itu juga tak menampik jika di era 90-an, saat ingin belajar budidaya jamur, sangatlah sulit. Karena akses transportasi dan informasi tidaklah semudah saat ini. "Kalau dulu saya itu pernah berkunjung ke salah satu tempat produksi, rencananya mau nambah ilmu, tapi ndak dibolehin liat caranya. Yah hanya sekedar lihat tempatnya saja terus pulang. Sejak itu saya berjanji jika nanti sukses saya ingin membagi semua ilmu budidaya jamur. Saya percaya, semakin banyak membagi ilmu maka semakin banyak rezeki," tutupnya dengan mata berkaca-kaca. (RO/OL-10)