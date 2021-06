Pandemi tak Halangi Pembangunan Kawasan

DI tengah pandemi Covid-19 yang memukul hampir semua sendi perekonomian, Modernland Realty, melalui anak usahanya, PT Mitra Sindo Sukses, terus menjalankan pembangunan berbagai jenis properti di kawasan township Jakarta Garden City, Cakung, Jakarta Timur.

Pembangunan terus dilakukan di tengah pandemi Covid-19, baik residensial maupun komersial, di kawasan seluas 370 hektare tersebut dan kini beberapa sudah memasuki tahapan finishing. Bedanya dengan dahulu, kini proses pembangunannya harus memperhatikan protokol kesehatan.

"Pandemi Covid-19 tidak menghalangi kami mewujudkan komitmen demi menjaga kepercayaan dari para konsumen dan pembeli. Kita terus berupaya melakukan serah terima unit-unit tepat pada waktunya," ujar Director Marketing Urban Development PT Modernland Realty Tbk Helen Hamzah dalam siaran pers, Senin (21/6).

Ia menuturkan, di saat pandemi masyarakat cenderung selektif dalam memilih pengembang maupun produk properti yang akan dibeli. Alasan utama adalah karena takut jika pengembang gagal membangun properti yang dipasarkan atau properti yang dibeli tidak berkembang, baik secara kawasan maupun nilainya.

"Di sini pembeli tidak perlu takut. Kami pasti akan membangun dan properti yang dibeli bakal meningkat nilainya di masa depan," kata Helen.

Produk properti yang kini tengah dikerjakan pembangunannya di Jakarta Garden City antara lain The Savoy yang merupakan mixed home (2 in 1) di kawasan River Garden. Lalu, lifestyle center bertajuk New East yang akan terdiri atas 60 unit luxurious shophouse dan 13 ritel.

Kemudian, apartemen Cleon Park yang mulai dibangun pada akhir September 2020 lalu dan target diserahterimakan pada akhir 2023. JGC juga sedang membangun rumah precast di cluster Shinano Precast dan La Sheine Precast yang disambut baik masyarakat.

Fasilitasi vaksinasi

Masih terkait dengan pandemi, Jakarta Garden City sejak pekan lalu telah ikut memfasilitasi program vaksinasi Covid-19 bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Cakung Timur dan Satgas Penanganan Covid-19 RW 14 Jakarta Garden City, Cakung Timur, Jakarta Timur.

Bertempat di Club House Jakarta Garden City, vaksinasi Covid-19 dilakukan selama empat hari yakni pada 16, 17, 18, dan 19 Juni 2021. Tak kurang dari 2.000 orang yang berasal dari warga Jakarta Garden City maupun kawasan sekitar turut hadir untuk mengikuti program vaksinasi massal tersebut.

Antusiasme warga sangat tinggi mengikuti kegiatan vaksinasi itu. Dari rencana semula yang hanya dilakukan selama 3 hari, karena membludaknya warga yang ingin divaksinasi, akhirnya waktu pelaksanaan ditambah sehari menjadi 4 hari.

"Kami sangat mengapresiasi kesadaran warga yang ikut berpartisipasi dalam vaksinasi masal di Jakarta Garden City. Semoga upaya vaksinasi ini bisa mengendalikan dan mengatasi pandemi Covid-19 dengan cepat," beber General Manager Town Management & High Rise Jakarta Garden City, Togu Pangihutan.

Ia berharap jika vaksinasi berhasil, aktivitas masyarakat dapat berjalan normal kembali, perekonomian bergerak, dan bisnis properti kembali menggeliat. Protokol kesehatan juga akan terus dijalankan di kawasan Jakarta Garden City dan beradaptasi dengan tatanan kenormalan baru.

Di kesempatan itu, Ketua RW 14 Kelurahan Cakung Timur, Acep Edy Setiawan sangat mengapresiasi pihak manajemen Jakarta Garden City yang telah memfasilitasi sehingga program vaksinasi Covid-19 dapat berjalan dengan baik. (RO/X-12)