Komit Bantu Pulihkan Perekonomian Nasional

PANDEMI covid-19 yang sudah hampir dua tahun melanda dunia, termasuk Indonesia memang telah memporak-porandakan banyak sektor kehidupan. Sejumlah usaha bahkan lumpuh akibat wabah berkepanjangan tersebut.

Meski begitu, banyak juga sektor usaha yang tetap berjalan, walau di antaranya terseok-seok. Salah satu kunci dari sebuah usaha untuk tetap mampu bertahan adalah tetap berinovasi dan berani berkolaborasi. Hal itulah yang dilakukan PT Selaras Citra Nusantara Perkasa Tbk (SCNP).

Mereka tetap produktif dalam kegiatan manufaktur dan bisnis di masa pandemi dan resesi. Diungkapkan Ayu Aprilia, PR Corporate PT SCNP, pada 2019, pihaknya bersama dengan raksasa elektronik dari China Guangdong Xinbao (Donlim) membentuk perusahaan joint venture (JV) berskema penanaman modal asing (PMA) dengan nama PT Selaras Donlim Indonesia (SDI), yang menjadi subsidiari SCNP.

"Pada awal terbentuknya SDI, objektif utama perseroan adalah memenuhi permintaan vacuum cleaner yang signifikan dari pasar Amerika Serikat. AS merupakan negara tujuan ekspor utama Indonesia. Secara umum setiap 1% peningkatan total ekspor AS, terjadi peningkatan 0.7% total ekspor Indonesia. Artinya jika pasar AS berkembang, figur ekspor RI juga akan meningkat," ujarnya.

SCNP, kata dia sangat memahami signifikansi kontribusi ekspor bagi devisa negara dan pertumbuhan ekonomi nasional. Secara global, market size vacuum cleaner pada 2021 adalah sebesar Rp161 triliun. Dari nilai tersebut, pasar AS untuk vacuum cleaner adalah Rp70 triliun atau 43.5% pangsa pasar.

Sepanjang 2020 hingga awal kuartal 2021, perseroan melakukan pengembangan infrastruktur dalam rangka meningkatkan kapasitas produksi perseroan dan subsidiari, termasuk ekspor untuk memenuhi tuntutan permintaan pasar perangkat home appliances ke AS.

Perseroan gencar melakukan terobosan baik dari sisi market supply maupun dari sisi demand. Ekspor ke AS berkontribusi bagi perekonomian Indonesia dengan menambah devisa. Pengembangan infrastruktur dan peningkatan volume ekspor vacuum cleaner semasa pandemi covid-19 telah menarik perhatian pemerintah terhadap SCNP. Dalam beberapa sesi pertemuan formal dengan Pemerintah, SCNP telah memperoleh apresiasi oleh karena tetap produktif dan kontributif walau perekonomian sedang resesi.

Kegiatan produksi pada Februari lalu menghasilkan vacuum cleaner sebanyak 25,896 unit dan telah diekspor ke AS. Figur tersebut kembali meningkat signifikan pada Maret menjadi 40 ribu unit. Hingga akhir 2021, perseroan telah mempersiapkan infrastruktur manufaktur dengan membangun sejumlah assembly line production yang akan dioptimalkan penggunaannya dalam rangka mass production vacuum cleaner sebanyak 2.2 juta unit (sekitar Rp800 miliar).

"Nilai ekspor sebesar itu tentu akan berdampak positif bagi devisa negara. Sementara untuk jangka menengah, target volume produksi dan ekspor perseroan adalah sebesar 2-3 juta unit per tahun. Dalam perencanaan bisnis hingga 2025, SCNP menetapkan target nilai omset perseroan secara progresif. Selain kontribusi devisa, perseroan juga akan berkontribusi bagi pasar tenaga kerja domestik dengan membuka lapangan pekerjaan bagi sejumlah 600 orang tenaga kerja lokal," kata Ayu. (RO/A-1)