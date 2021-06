Perluas Perbankan Syariah, Maybank Indonesia Resmikan Cabang Baru di Samarinda

UNIT Usaha Syariah (“UUS”) PT Maybank Indonesia, Tbk. (“Maybank Indonesia”) hari ini membuka kantor cabang Syariah (“KCS”) di kota Samarinda, Kalimantan Timur. Peresmian KCS Samarinda sekaligus menandakan hadirnya KCS UUS Maybank Indonesia yang ke-19.



Peresmian yang dilakukan secara virtual ini dilakukan oleh Romy Buchari, Group Head Shariah Banking Maybank Indonesia dan Harryanto Pramono, Head of Community Distribution Maybank Indonesia.

Selain itu, Wali Kota Samarinda, Dr. H. Andi Harun ST. SH. Msi, Kepala Regional Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) Propinsi Kalimantan Timur, Made Yoga Sudharma, dan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Propinsi Kalimantan Timur, Tutuk S.H. Cahyono turut hadir pada peresmian KCS Maybank Indonesia.

Dalam sambutannya, Romy Buchari, Group Head Shariah Banking mengatakan, “Kami optimis dengan hadirnya KCS Maybank Indonesia di Samarinda yang dapat memperluas cakupan layanan keuangan Syariah, baik bagi nasabah individu maupun korporasi di kota Samarinda dan sekitarnya."

"Selain itu kami juga menargetkan untuk bisa meningkatkan kontribusi dan pertumbuhan positif portofolio bisnis Syariah Maybank Indonesia terhadap sektor perbankan Syariah di tingkat regional maupun nasional,” ujar Romy.



Berdasarkan data Statistik Perbankan Syariah , sampai dengan Desember 2020, industri perbankan Syariah di kota Samarinda menunjukkan pertumbuhan positif. Dana Pihak Ketiga meningkat sebesar Rp 694 miliar menjadi Rp 4.19 triliun dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp 3.50 triliun.

Sementara dari sisi Pembiayaan meningkat Rp 363 miliar menjadi Rp 2.79 triliun dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp 2.42 triliun.



Harryanto Pramono selaku Group Head Community Distribution Maybank Indonesia juga menyampaikan, “Potensi pertumbuhan sektor perbankan Syariah di Kota Samarinda cukup menjanjikan, seiring potensi pertumbuhan ekonomi di wilayah Kalimantan Timur yang dikontribusi melalui industri pengolahan dan pertambangan."

"Kami berharap solusi keuangan Syariah kami dapat berperan serta dalam memajukan sektor industri dan perdagangan di wilayah Kalimantan Timur, demikian juga memperbesar porsi pangsa pasar UUS Maybank Indonesia di sektor perbankan Syariah di wilayah tersebut,” jelas Harryanto.



Dibukanya KCS Samarinda merupakan wujud kelanjutan komitmen Maybank Indonesia dalam menerapkan strategi Sharia First yang sejak 2014 lalu dijalankan. Strategi ini berfokus pada upaya untuk mengedepankan produk dan solusi keuangan Syariah kepada masyarakat luas.

Dengan konsisten menerapkan strategi tersebut, pada kuartal I 2021, UUS Maybank Indonesia mampu mencatat pertumbuhan Dana Pihak Ketiga tumbuh sebesar 13,2%, menjadi sebesar Rp29,5 triliun dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, pertumbuhan tersebut ditopang dari dana murah (CASA) Syariah dengan pertumbuhan sebesar 42,6%.

Di samping itu, total aset UUS Maybank Indonesia tumbuh sebesar 12,9% menjadi Rp35,9 triliun atau 21,96% dari total Aset Bank (Individual) per 31 Maret 2021, meningkat dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya



Selain itu, UUS Maybank Indonesia belum lama ini menggelar forum diskusi virtual bertajuk Maybank Indonesia Shariah Thought Leaders Forum bertema ‘From Niche to Mainstream: Accelarating Shariah Economy and Finance in the Digital Era’ sebagai kelanjutan dari strategi Shariah First.

Forum ini menghadirkan regulator, pakar keuangan Syariah nasional dan internasional, pakar perbankan digital hingga praktisi bisnis Syariah untuk membahas mengenai pembangunan ekonomi Syariah di tengah dorongan transformasi digital dan mendorong pertumbuhan bisnis supply chain Syariah di Indonesia.



UUS Maybank Indonesia telah berperan aktif di sejumlah proyek strategis di tanah air, diantaranya, sebagai bank pertama di Tanah Air yang menyediakan fasilitas pembiayaan untuk pengadaan vaksin Covid-19 kepada PT Bio Farma (Persero) sebesar USD 185 juta atau setara Rp 2,68 triliun di akhir tahun 2020 lalu.

Selain itu, UUS Maybank Indonesia telah membantu Pemerintah dalam menerbitkan Green Sukuk sebesar USD 2,5 miliar, dan juga menyediakan fasilitas Foreign Currency Hedging Islamic Banking (“iB”) yang mulai diperkenalkan ke pasar sejak awal 2020.



Di KCS Samarinda, Nasabah Maybank dapat mengakses produk-produk perbankan unggulan Maybank seperti, produk simpanan Maybank Tabungan Maksi iB yang memberikan banyak benefit yaitu: bebas biaya transfer antar bank, bebas biaya tarik tunai di ATM domestik dan bebas biaya kontribusi (premi) asuransi Syariah personal accident 20x saldo hingga Rp 2 Miliar.

Selain itu, Nasabah juga dapat mengakses produk pembiayaan properti syariah maupun produk investasi berbasis Syariah lainnya. (RO/OL-09)