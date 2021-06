Launching Logo BUMN Muda, Soleh Ayubi Ajak Talenta Muda Kolaborasi

KETUA BUMN Muda Soleh Ayubi mengajak generasi muda di lingkungan Badan Usaha Milik Negara dapat terus berperan aktif memajukan BUMN. Salah satunya yakni dengan mengikuti program mentorship BUMN Muda.

"Satu program yang sedang kita kejar bareng-bareng dan ini kolaborasi juga dengan human capital Kementerian BUMN, yakni program mentorship," kata Soleh Ayubi dalam talkshow 'Erick Thohir Menyapa: Fast Break Menuju Generasi Emas BUMN Jakarta', Senin (14/6).

Direktur Transformation and Digital Office di Bio Farma itu menjelaskan program mentorship dirancang agar bisa mengembangkan potensi dan meningkatkan kompetensi generasi muda. Dengan begitu, BUMN bisa memiliki sumber daya manusia yang berkualitas.

"Mentorship yang sangat dekat antara mentor dengan mentee-nya. Sampai saat ini kita sudah punya 20 orang mentor yang siap memberikan waktunya dua jam per bulan. One on one," jelasnya.

Ayubi mengatakan, BUMN Muda merupakan wadah yang dibentuk untuk menampung semua ide dan gagasan dari anak-anak muda bertalenta di lingkungan BUMN. Dengan tujuan agar mereka bisa saling berbagi pemikiran sehingga tercipta sebuah kreasi inovatif yang dapat bermanfaat untuk masyarakat banyak.



"Yakin dan percaya dengan usaha serta kerja nyata BUMN Muda akan membentuk SDM yang unggul, kompetitif, mandiri, sehingga mampu membawa BUMN Go Global," tuturnya.

Lebih lanjut ia memaparkan, terdapat tiga daun dalam logo BUMN Muda. Hal itu menandakan karakter setiap talenta muda yang tergabung di dalamnya meliputi adaptif, mandiri, dan kolaboratif. Sedangkan warna biru gradasi, bermakna sebuah kolaborasi dari berbagai segmen dan budaya yang memiliki karakter generasi handal, amanah, serta multitalenta.

Karenanya ia menerima dengan tangan terbuka bagi mereka yang ingin bergabung dengan BUMN Muda. Agar dapat selalu produktif menghasilkan karya sehingga terus bertumbuh mengembangkan potensi dan kompetensi diri menjadi The Next Leader.

"Pokoknya kalian semua stay tune di account official medsos BUMN Muda. Karena di sana bakalan ada banyak informasi menarik yang bisa jadi referensi kalian semua," tuturnya. (RO/S-2)