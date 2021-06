Didukung Telkom, BRI Agro Garap Kelompok Tani Melalui iGrow

PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk (BRI Agro) melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman mengenai kerjasama pembiayaan, pengelolaan, dan penjualan pada industri pertanian dengan PT Telkom Indonesia Tbk, PT iGrow Resources Indonesia, PT Kedai Sayur Indonesia, Yayasan Insan Cita Agro Mandani (ICAM) dari Universitas Brawijaya serta

Kelompok Tani di Malang pada Sabtu (12/06).

Nota kesepahaman tersebut ditandatangani oleh BRI Agro diwakili oleh Eko Kartiko selaku Kepala Divisi Ritel Agri (Crawl Up), Kedai Sayur diwakili oleh Adrian Hernanto CEO Kedai Sayur, Telkom Indonesia diwakili oleh Imam Mashari selaku Manager Digital Channel Telkom Divisi Business Service, iGrow diwakili oleh Syahroni selaku Relationship Manager dan Yayasan Insan Cita Agro Mandani (ICAM) diwakili oleh Edi Purwanto selaku ketua yayasan ICAM.

Dalam ekosistem digital ini, BRI Agro menyalurkan pinjaman melalui platform digital iGrow. Hal ini merupakan salah satu strategi BRI Agro untuk membangun infrastruktur digital untuk gig economy sesuai dengan aspirasi BRI Agro yaitu To become The Best Digital Bank for Agri and Beyond by becoming House Of Fintech and Home of Gig Economy.

“Tujuan kolaborasi ini adalah memperluas akses perbankan, khususnya kepada masyarakat dari berbagai sektor bisnis untuk dapat menghasilkan data yang akurat, khususnya saat ini adalah dari sektor pertanian”, ungkap Direktur Retail Agri & Pendanaan BRI Agro Sigit Murtiyoso dalam keterangan tertulisnya.

Ekosistem digital pertanian ini dilakukan dengan pendekatan cluster.

“Selain dengan iGrow kami juga berkolaborasi dengan Kedai Sayur yang bertindak sebagai off taker yang akan menyerap hasil produksi para Kelompok Tani. Sementara itu untuk aktivitas monitoring pinjaman, kami bekerja sama dengan Telkom Indonesia melalui aplikasinya yaitu Agree untuk manajemen agribisnis termasuk perkembangan lahan serta membuat prediksi kualitas dan kuantitas hasil panen dari komoditas pertanian nasabah” jelas Sigit.

Bagi iGrow kerjasama ini diharapkan dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat yang menggarap sektor Pertanian, meningkatkan lapangan pekerjaan, dan juga meningkatkan dampak positif bagi pembangunan Desa sendiri khususnya di bidang Teknologi Digital.

“Sampai saat ini, iGrow telah berhasil menyalurkan pendanaan kepada mitra petani sebesar 333 miliar sejak tahun 2014. Kerjasama ini tentunya sejalan dengan visi dan misi iGrow untuk meningkatkan sektor pertanian Indonesia dengan berkolaborasi bersama BRI Agro sebagai Bank yang sedang bertransformasi untuk mengedepankan teknologi” ujar Jim Oklahoma selaku Direktur Pengembangan Bisnis PT iGrow Resource Indonesia (iGrow).

Di lain pihak, CEO Kedai Sayur memberikan dukungan penuh dengan menjadi off taker. “Dengan kolaborasi ini, menjadi salah satu langkah penting untuk memastikan komitmen kami dalam menghadirkan produk segar pertanian terbaik bagi seluruh pelanggan setia Kedai Sayur,” ucap Adrian Hernanto selaku CEO Kedai Sayur.

Kolaborasi ini juga mendapatkan dukungan dari Telkom, perusahaan telekomunikasi milik BUMN terbesar. “Dengan kerjasama ini diharapkan terciptanya digitalisasi ekosistem pertanian yang nantinya akan berperan penting dalam terciptanya ketahanan pangan nasional” ujar Imam Mashari selaku Manager Digital Channel Telkom Indonesia. (RO/E-1)