Perkonomian Nasional Membaik, Lucy in The Sky Siap Buka 4 Gerai

MESKI belum pulih sepenuhnya, pelan tapi perekomian Indonesia mulai tanda-tanda perbaikan setelah dihantam badai covid-19. Bahkan para investor dan pelaku usaha pun berani kembali melebarkan sayap.

Seperti yang dilakukan PT Lima Dua Lima Tiga Tbk, pemilik & pengelola Lucy in The Sky. Mereka terus melakukan realisasi pengembangan perseroan yaitu renovasi dan ekspansi pembukaan gerai baru. Perseroan menargetkan, renovasi gerai dan pembukaan gerai baru dapat terlaksana seluruhnya tahun ini.

Diungkapkan Ratna Sari, Corporate Secretary Lucy in The Sky mengungkapkan, seluruh rencana pengembangan seperti renovasi dan pembukaan gerai baru berjalan sesuai target perusahaan. “Hingga Juni 2021, status renovasi gerai Lucy in The Sky di SCBD telah mencapai 50 persen pengerjaan dan kami targetkan dapat selesai pada Juli 2021. Adapun perseroan menargetkan setelah renovasi selesai, pendapatan Lucy in The Sky di SCBD dapat meningkat hingga 15 sampai 20% dari bulan-bulan sebelumnya.”

Di tengah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis mikro, Lucy in The Sky SCBD mampu mencatatkan pertumbuhan positif setiap bulan. Data perseroan mencatat, kuartal I/2021 restoran mengalami peningkatkan pendapatan 10-15% setiap bulannya. Pencatatan positif ini tidak lepas dari konsep rooftop garden outdoor yang dirasa aman oleh pengunjung.

“Dengan pertumbuhan yang sangat positif pada kuartal I/2021, kami sangat optimistis, pada kuartal selanjutnya perseroan akan mencatatkan pertumbuhan yang signifikan. Terlebih lagi, pada kuartal I/2021 kami baru mencatatkan pertumbuhan dari satu gerai di SCBD saja. Sedangkan di 2021, perseroan akan membuka tiga gerai lainnya yang berlokasi di Senayan Park, Senopati, dan Pantai Indah Kapuk. Kami yakin pembukaan gerai Lucy in The Sky sudah ditunggu oleh masyarakat,” ujar Ratna.

Lucy in The Sky yang berlokasi di Sudirman Central Business District (SCBD) telah beroperasi melayani masyarakat sejak 2011. Mereka menawarkan konsep rooftop garden outdoor restoran pertama di Indonesia. Selain itu, Lucy in The Sky menawarkan konsep rooftop garden outdoor restoran dengan tema Tropical Bohemian dengan tempat duduk outdoor dan semi outdoor.

“Di tengah suasana pandemi, tentunya kami sangat memperhatikan kondisi kesehatan masyarakat. Untuk itu, kami memberlakukan protokol kesehatan yang ketat mengikuti aturan yang telah dibuat Pemerintah. Selain menerapkan protokol kesehatan, konsep restoran outdoor dan semi outdoor yang sudah kami miliki sejak awal berdirinya Lucy in The Sky menjadi nilai tambah bagi pengunjung yang tidak perlu khawatir akan sirkulasi udara. Kami berharap pandemi segera berakhir dan kami dapat terus melayani dan menghibur masyarakat,” tegas Ratna. (RO/A-1)