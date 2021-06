Good News from BUMN Marketeers Award 2021 

DI tahun kedua, dunia mengalami Covid-19, kondisi ekonomi masih belum bagus. Ini berakibat pada kinerja para pelaku ekonomi, termasuk BUMN, secara umum lebih buruk dibandingkan sebelum Covid-19.

Lalu apakah tidak ada kabar baik sama sekali?

Ternyata BUMN kita yang direksi millennial nya masih sedikit, cepat beradaptasi melakukan perubahan sesuai dengan tuntutan zaman. Covid-19 yang memaksa akselerasi transformasi digital juga dilakukan BUMN. Dari akselerasi percepatan transformasi digital, banyak BUMN yang bukan hanya sekedar melihat sinar di ujung terowongan yang gelap yang panjang tapi juga --meminjam istilah guru besar emeritus Harvard Business School dan penulis buku Leading Chang, John P Kotter-- menemukan small wins atau semacam keberhasilan kecil.

Banyak kreativitas, inovasi, entrepreneurship, dan leadership yang dilakukan BUMN dan anak BUMN serta beberapa BUMD di masa pandemi covid-19. Selain tidak sekedar menjalankan tren umum seperti work from home, ternyata mereka melakukan percepatan transformasi digital. Agar mereka bukan hanya sekedar survive tapi bagaimana cara memberikan produk dan layanan yang lebih baik sesuai dengan tuntutan jaman terbaru. Ada yang langsung berdampak pada penjualan, tapi ada juga yang dampaknya pada perbaikan layanan.

Itulah sebabnya, ketika Founder and Chairman MarkPlus Hermawan Kartajaya mengundang BUMN dan anak BUMN serta BUMD untuk berpartisipasi dalam BUMN Marketeers Award 2021 dengan tema 'Digital Transformation in Marketing', mereka menyambut antusias. Seperti yang sudah berjalan sejak 2012, mereka bersedia untuk mengisi formulir yang menjadi prasyarat keikutsertaan, termasuk mencantumkan pencapaian kinerja. Setelah itu mereka mesti mengikuti proses penjurian dengan juri dari Jakarta CMO Club, Indonesia Marketing Association (IMA) dan International Council for Small Business (ICSB) Indonesia, yang tidak boleh dari yang berasal dari BUMN, anak BUMN, dan BUMD.

Dalam proses penjurian tersebut, para juri yang berasal dari luar BUMN, anak BUMN, dan BUMD dibuat kagum dengan berbagai inisiatif transformasi digital yang dilakukan. Ternyata, meski luput banyak perhatian, banyak BUMN, anak BUMN dan BUMD yang mencoba menjaga relevansi usaha mereka di masa depan dengan melakukan transformasi bisnis dan berbasis digital. Itu bukan hanya dilakukan oleh BUMN, anak BUMN dan BUMD yang bidang bisnisnya deket dengan digitalisasi, maupun yang dianggap jauh dari digitalisasi.

Hermawan Kartajaya yang bersama dengan Philip Kotler dan Iwan Setiawan yang awal bulan Februari lalu meluncurkan buku 'Marketing 5.0: Technology for Humanity', setelah mendengar proses penjurian berkata, “mestinya perusahaan-perusahaan Indonesia, khususnya BUMN, anak BUMN, dan BUMD, tidak perlu inferior. Mereka bisa melakukan kreativitas, inovasi sesuai dengan tuntutan situasi persaingan, sekalipun mereka menghadapi keterbatasan dalam dana dan tenaga. Ini berarti entrepreneurship berkembang baik dan leadership berjalan dengan baik di tengah tantangan bisnis karena covid-19.”

Ini jelas kabar baik yang perlu diketahui banyak kalangan. Di mana kabar baik tersebut diharapkan bisa mendorong semakin banyak kreativitas dan inovasi, baik di lingkungan BUMN, anak BUMN, dan BUMD maupun pelaku ekonomi lainnya. Siapa tahu, kreativitas dan inovasi yang dilakukannya bukan hanya sekadar untuk perbaikan, tapi bisa menjadi inspirasi bagi para pelaku bisnis di Indonesia dan di luar Indonesia.

Tentu kabar baik tersebut perlu diketahui khalayak lebih luas, termasuk sebagai sarana pembelajaran. Jakarta Marketing Week 2021, yang tahun ini merupakan penyelenggaraan ke-19 sejak diresmikan Gubernur DKI Joko Widodo di tahun 2013, adalah salah satu forum untuk tukar pengetahuan dan pengalaman. Jakarta Marketing Week 2021 yang secara resmi dibuka Gubernur DKI Anies Baswedan, menjadikan hari penyelenggaraan yang pertama sebagai BUMN Day, alias sebagai sarana tukar pengetahuan dan pengalaman BUMN dan anak BUMN.

Di BUMN Day, selain diisi berbagai sharing session oleh sejumlah BUMN dan anak BUMN, juga diisi dengan pemberian penghargaan kepada BUMN, anak BUMN, dan BUMD yang dinilai juri layak mendapatkan penghargaan gold, silver dan bronze.

Adapun detail pemenang di BUMN Marketeers Award 2021 adalah sebagai berikut:



Kategori Perusahaan

1. Kategori Perusahaan

"Best of the Best"

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK.

2. Kategori Perusahaan

"The Most Promising Company in Strategic Marketing"

Gold: PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK.

Silver: PT PELABUHAN INDONESIA II (PERSERO)

Bronze: PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK.

3. Kategori Perusahaan

"The Most Promising Company in Tactical Marketing"

Gold: PT PLN (PERSERO)

Silver: PT TELKOM INDONESIA (PERSERO) TBK

PT KRAKATAU STEEL (PERSERO) TBK

PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)

Bronze: PT VIRAMA KARYA (PERSERO)

PT BUKIT ASAM TBK

PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)

4. Kategori Perusahaan Special Mention

"The Most Promising Company in Marketing 3.0"

Gold: PT PP (PERSERO) TBK.

Silver: PT JAMINAN KREDIT INDONESIA

PT PUPUK INDONESIA (PERSERO)

5. Kategori Perusahaan Special Mention

"The Most Entrepreneurial SOE"

Gold: PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK.

Silver: PT JASA MARGA (PERSERO), TBK

PT TASPEN (PERSERO)

PT SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL (PERSERO)

PT ASDP INDONESIA FERRY (PERSERO)

Bronze: PERUM PERHUTANI

PERUM PERINDO

PT DJAKARTA LLOYD (PERSERO)

6. Kategori Perusahaan Special Mention

"The Most Promising Company in Branding Campaign"

Gold: PT TELKOM INDONESIA (PERSERO) TBK.

Silver: PT GARUDA INDONESIA (PERSERO) TBK

PT SEMEN INDONESIA (PERSERO) TBK

PERUM PERURI

PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)

Bronze: PT PERTAMINA (PERSERO)

PT ASDP INDONESIA FERRY (PERSERO)

7. "CMO of the Year BUMN 2021"

BOB SARIL PT PLN (PERSERO)



Kategori Anak Perusahaan

1. Kategori Anak Perusahaan

"Best of the Best"

PT PERTAMINA BINA MEDIKA IHC (PERTAMEDIKA)

2. Kategori Anak Perusahaan

"The Most Promising Company in Strategic Marketing"

Gold: PT PERTAMINA BINA MEDIKA IHC (PERTAMEDIKA)

Silver: PT GARUDA DAYA PRATAMA SEJAHTERA

Bronze: PT IPC TERMINAL PETIKEMAS

PT DANAREKSA INVESTMENT MANAGEMENT

PT PP PRESISI TBK.

3. Kategori Anak Perusahaan

"The Most Promising Company in Tactical Marketing"

Gold: PT KERETA COMMUTER INDONESIA

Silver: PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL

PT TIMAH INDUSTRI

Bronze: PT SIGMA CIPTA CARAKA (TELKOMSIGMA)

PT WIJAYA KARYA BETON TBK.

4. Kategori Anak Perusahaan

"The Most Promising Company in Marketing 3.0"

Gold: PT PERTAMINA BINA MEDIKA IHC (PERTAMEDIKA)

Silver: PT TERMINAL TELUK LAMONG

PT PERKEBUNAN NUSANTARA X

Bronze: PT PUPUK KALIMANTAN TIMUR

5. Kategori Anak Perusahaan

"The Most Entrepreneurial SOE"

Gold: PT INFOMEDIA NUSANTARA

Silver: PT INDONESIA COMNETS PLUS (ICON+)

6. Kategori Anak Perusahaan

"The Most Promising Company in Branding Campaign"

Gold: PT TELEKOMUNIKASI SELULAR (TELKOMSEL)

Silver: PT MANDIRI TUNAS FINANCE

Bronze: PT KERETA API PARIWISATA

7. "CMO of the Year Anak Perusahaan BUMN 2021"

FATHEMA DJAN RACHMAT PT PERTAMINA BINA MEDIKA IHC (PERTAMEDIKA)



BUMD Marketeers Awards 2021

1. Kategori Perusahaan

"Best of the Best"

PT TRANSPORTASI JAKARTA

2. Kategori Perusahaan

"The Most Promising Company in Strategic Marketing"

Gold: PT MRT JAKARTA

Silver: PT TRANSPORTASI JAKARTA

3. Kategori Perusahaan

"The Most Promising Company in Tactical Marketing"

Gold: PT TRANSPORTASI JAKARTA Gold

Silver: PT MRT JAKARTA

4. Kategori Perusahaan

"The Most Entrepreneurial SOE"

Gold: PT JAKARTA TOURISINDO

Bronze: PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI

5. Kategori Perusahaan

"The Most Promising Company in Marketing 3.0”

Gold: PT TRANSPORTASI JAKARTA

Silver: PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI

6. Kategori Perusahaan

"The Most Promising Company inBranding Campaign”

Gold: PT JAKARTA TOURISINDO

7. Special Mention : CMO BUMD Jakarta 2021

GIDIONTON SARITUA SIAGIAN - PT TRANSPORTASI JAKARTA