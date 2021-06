Asuransi Jasindo Perkuat Produk dan SDM

MEMASUKI usia ke-48, PT Asuransi Jasa Indonesia atau Asuransi Jasindo terus berkomitmen memperkuat bisnis dan sumber daya manusia (SDM). Dalam ulang tahun ke-48, Asuransi Jasindo mengusung tema New Win, New Way, and New Wave.

Tema itu sejalan dengan kondisi bisnis saat ini yang sempat melemah akibat pandemi covid-19. "Kami yakin di tahun ini pertumbuhan industri akan semakin baik dibanding tahun lalu," kata Direktur Utama Asuransi Jasindo Didit Mehta Pariadi dalam keterangan resmi, Rabu (2/6). Perusahaan yang tergabung dalam Indonesia Financial Group ini mulai membuat prioritas pada bisnis yang akan menjadi fokus utama, yang akan menjadi pelengkap, dan yang akan dikurangi.

"Asuransi Jasindo juga akan melakukan berbagai pembaruan yang bertujuan simplifikasi proses dengan tetap memperhatikan proper process dan governance-nya," kata Didit saat acara syukuran ulang tahun Asuransi Jasindo yang dilakukan secara virtual pada Rabu (2/6). Selanjutnya, di aspek SDM, perusahaan memahami bahwa sebagai perusahaan jasa, diharapkan menjadi mitra pengelolaan risiko dari nasabah. Karenanya, perusahaan ingin memiliki sebanyak mungkin talenta dan talent champion, yaitu leading talent dengan pemahaman mendalam mengenai customer centricity.

Pada rangkaian acara ulang tahun tersebut, Asuransi Jasindo juga menyelenggarakan lomba seperti virtual run dan ride challenge untuk internal dan umum. Di kesempatan yang sama, Didit juga meluncurkan Mobil Sehat Asuransi Jasindo yang ditujukan untuk masyarakat.

Mobil sehat tersebut, kata Didit, merupakan salah satu program tanggung jawab sosial dan lingkungan. Peluncuran mobil sehat untuk mendukung sarana pelayanan kesehatan di daerah terpencil, sulitnya akses untuk menuju tempat pelayanan, jumlah tenaga medis yang masih kurang dan kurang merata. "Dengan hadirnya bentuk pelayanan mobil sehat tersebut, diharapkan pelayanan kesehatan khususnya untuk lansia, ibu hamil, anak-anak, dan balita dapat dilakukan hingga ke pelosok daerah," tuturnya.

Sarana mobil sehat punya fasilitas sebagai tempat periksa, alat kesehatan, serta fasilitas pendukung untuk penyuluhan kesehatan. Terdapat juga tenaga kesehatan yang akan mendukung operasional mobil sehat seperti, dokter, bidan, dan paramedis yang tersebar di seluruh Indonesia.

Di tahun pertama, Juni 2021-Juni 2022, Mobil Sehat Asuransi Jasindo akan memulai perjalannnya ke beberapa provinsi seperti Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. "Adapun bentuk kegiatan pemeriksaaan dan pengobatan kesehatan tahun pertama meliputi pemeriksaan dan pengobatan kesehatan umum untuk lansia, program penanganan stunting untuk balita dan orangtua, penyuluhan kesehatan untuk lansia, penyuluhan stunting untuk orangtua balita, dan penyuluhan vaksin dalam rangka pencegahan covid-19," tutup Didit. (OL-14)