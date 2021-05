The Smith Dukung Ekosistem Pengembangan Startup di Indonesia

PENGEMBANGAN usaha rintisan (startup) di Indonesia menjadi salah satu fokus pemerintah dalam Making Indonesia 4.0. Ambisi itu pun mendapat dukungan banyak pihak, termasuk pengembang properti di Indonesia.

Salah satu pengembang properti PT Triniti Damanik, ikut mendukung tercipatanya ekosistem pengembangan startup melalui proyek The Smith, bangunan multi kegunaan (mixed-used) yang mengusung konsep Hoe of Startups.

The Smith yang terdiri dari perkantoran, SOHO, dan hunian itu, dibangun dengan konsep yang fokus pada teknologi; desain yang minimalis, high tech, modern disertai perpaduan warna milenial yang diharapkan mampu memenuhi keperluan perusahaan-perusahaan startUp yang modern dan kekinian.

"The SMITH dikonsep sebagai rumah pelaku bisnis Start Up company seperti Silicon Valley di Amerika. Salah satunya fasilitas VIP yang turut mendukung adalah ketersediaan satu lantai, khusus untuk bisnis center dan bekerja sama dengan Go Work," kata Biong Chandra, Founder Triniti Damanik Group.

The Smith yang berlokasi di Alam Sutera, Tangerang, Banten, terdiri dari 112 unit kantor, 100 unit SOHO, dan 440 unit hunian. Sejumlah fasilitas umum yang disediakan untuk para penghuninya, termasuk kolam renang, fitness centre, sky lounge, gaming room dan satu lantai, khusus dipersiapkan untuk co-working space.

Untuk mendukung pengembangan ekosistem startup, The Smith memiliki satu lantai khusus yang tersedia bagi para pemilik VIP pass dan dapat menikmati co-working space, yang menyediakan reseptionis, ruang meeting (lengkap dengan proyektor, smart TV, white board dan perlengkapan kantor lainnya), conference room dan auditorium.

Presiden Direktur Triniti Dinamik Group, Samuel Stepanus Huang mengatakan, The Smith akan mulai diserahterimakan secara bertahap. Rampungnya proyek The Smith di tengah pandemi Covid-19, lanjut Samuel, merupakan wujud komitmen pihaknya terhadap konsumen.

"Mewakili seluruh pemegang saham dan dewan direksi, saya mengucapkan terima kasih yang setulusnya kepada semua konsumen, vendor, kontraktor, dan pihak perbankan yang senantiasa mendukung kami.” ujarnya.

Di sisi lain, PT Triniti Dinamik telah mengantongi persetujuan dari Bursa dan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) untuk melantai di Bursa pada awal bulan Juni 2021. Triniti Damanik nantinya akan melantai di bursa dengan kode emiten TRUE.

"Kami akan melepas sekitar 20 persen saham ke publik senilai Rp150 miliar. Sudah ada beberapa investor yang tertarik termasuk dari luar negeri,” kata Samuel. (RO/OL-7)