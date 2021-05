Bersiap jadi Bank Digital,BRI Agro Perkuat Human Resources

PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk (BRI Agro) me-launching Talent Management System & Employee Value Proposition bersamaan dengan dilangsungkannya Rapat Kerja Transformasi BRI Agro.

Hal tersebut dilakukan anak usaha PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) dalam rangka memperkuat human resources dan persiapan menjadi bank digital.

Acara dilaksanakan melalui virtual dan dihadiri oleh Komisaris Utama BRI Kartika Wirjoatmodjo, Direktur Utama BRI Sunarso, Direktur Digital dan Teknologi Informasi BRI Indra Utoyo, Direktur Keuangan BRI Viviana Dyah Ayu RK, Komisaris Utama BRI Agro Budi Satria beserta jajaran Dewan Komisaris BRI Agro dan Kaspar Situmorang selaku Direktur Utama BRI Agro serta seluruh jajaran Direksi BRI Agro, Rabu(19/5).

Direktur Utama BRI Agro Kaspar Situmorang mengatakan, salah satu pilar penting untuk perusahaan yang sedang bertransformasi adalah people dan culture.

"Untuk itu, BRI Agro yang saat ini sedang melakukan transformasi untuk menjadi The Best Digital Bank for Agri and Beyond by Becoming House of Fintech and Home for Gig Economy akan mentransformasi people dan culture melalui revamp process, SBU Organization, talent assessment, re-train & re-skill dan culture development," ungkap Kaspar.

Menurut dia, launching Talent Management System & Employee Values Proposition yang dilaksanakan BRI Agro kali ini bertujuan untuk mempersiapkan pertarungan di ekosistem digital serta menjadikan setiap insan BRI Agro untuk lebih menghadapi tantangan yang ada di depan. Lebih lanjut Kaspar mengatakan, Talent Management System & Employee Value Proposition ini merupakan bagian dari re-train dan re-skill dan culture development.

Talent Management System dibagi menjadi lima proses yaitu Attraction, Identification, Selection, Development and Succession. "Melalui aplikasi yang akan menjadi apps terbesar dalam mengintegrasikan Talent Management System dalam BRI Group sehingga perusahaan bisa terus berupaya untuk mengembangkan dan meningkatkan produktivitas serta kinerja karyawan yang bertujuan untuk menjadikan BRI Agro semakin baik," ungkap dia.

Dengan adanya Talent Management System, tambah Kaspar, BRI Agro optimistis dapat siap bertarung dalam era digital di Indonesia dengan mewujudkan Employee Value Proposition BRI Agro yaitu 'Bertumbuh dan Berbagi untuk Gig Economy Indonesia'.

"Adanya launching ini diharapkan dapat memberikan dampak yang positif dalam membawa perubahan yang baik, meningkatkan performa perusahaan dalam bertransformasi menjadi bank digital terbaik di Indonesia," tutup Kaspar. (RO/E-1)