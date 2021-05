Terima Penghargaan Indonesia HR Awards 2021, Link Net kian Terpacu

KARYAWAN sejatinya adalah aset sebuah perusahaan. Itu sebabnya banyak perusahaan yang memberi perhatian khusus untuk karyawan mereka, baik itu melalui berbagai pelatihan, tunjangan dan sebagainya.

Hal itu pula yang dilakukan PT Link Net Tbk. Hasilnya, mereka menerima penghargaan The Best HR Management for The Outstanding Excellent Strategies, Values, and Digital Programs to Develop Competent HR untuk kategori Telekomunikasi. Penghargaan diterima langsung oleh Chief Human Capital Officer PT Link Net Tbk melalui Indonesia Human Resources (HR) Awards 2021 bertema, 'Empowering Human Resources as The Core of Economic Recovery' yang diselenggarakan oleh Wartaekonomi.co.id.

Yosafat Hutagalung, Chief Human Capital Officer PT Link Net Tbk mengemukakan bahwa nilai dan budaya perusahaan: I am First Squad merupakan pondasi yang memberikan peluang kepada seluruh talent dan leader Link Net, untuk berkontribusi dalam mewujudkan visi dan misi perusahaan.

Revolusi Industri 4.0 dan Future of Work mendorong setiap perusahaan untuk mempercepat digitalisasi dalam prosesnya. Kondisi itu pun membuat pengelolaan People/Human sebagai aset perusahaan yang paling berharga harus berubah.

First Squad atau sebutan untuk seluruh karyawan PT Link Net Tbk mengalami dampak ini, dengan proaktif Link Net telah menyiapkan strategi digitalisasi dan pengembangan yang diimplementasikan melalui kebijakan dan program seperti; kebijakan pengembangan kompetensi First Squad; kebijakan work from anywhere; First Squad Connect, aplikasi digital space yang mempersatukan seluruh First Squad; PeX (Purposeful Experience) atau learning on-the-go melalui aplikasi; dan First Squad Impact, aplikasi digital untuk pengelolaan kinerja karyawan.

Strategi dilakukan dengan eksekusi yang terukur dan konsisten agar dampak pengembangan kompetensi bisa dirasakan langsung oleh First Squad, dapat mempererat kolaborasi serta meningkatkan kinerja dan dampak jangka panjang terhadap keberlangsungan usaha.

Selain itu, Link Net juga menerapkan pengembangan kemampuan adaptivitas terutama kecekatan dan ketangguhan First Squad dalam menghadapi tantangan dan perubahan. Dengan prinsip First Squad, kemampuan berinovasi, beradaptasi dan memberikan solusi terbaik kepada pelanggan pun turut dimaksimalkan, karena SDM unggul dapat menentukan kualitas pelayanan yang pada akhirnya berdampak positif bagi pertumbuhan perusahaan.

Pengembangan SDM yang tepat, pengalaman interaksi dalam perusahaan yang positif dan membangun, serta konsistensi pengimplementasian nilai-nilai perusahaan, berkontribusi terhadap pembangunan lingkungan kerja sekaligus menciptakan kultur perusahaan yang hebat.



Head of Customer Interaction PT Link Net Tbk SB Diah Pudjiastuti mengungkapkan, selama satu tahun terakhir ia dan seluruh First Squad mengikuti berbagai program Self-Learning melalui aplikasi PeX (Purposeful Experience). Aplikasi ini memonitoring First Squad untuk meningkatkan kompetensi dan self-traits yang diperoleh melalui kegiatan Coaching, Book Review, Training, Special Project dan berbagai artikel mengenai traits.

“Semenjak pandemi dan penerapan WFH, Link Net juga memberlakukan First Squad Impact untuk menilai dan mengevaluasi kemampuan serta pencapaian kami melalui platform digital. Lalu ada First Squad Connect sebagai wadah bagi kami untuk berkomunikasi dan berkolaborasi antar sesama divisi, lintas departemen, juga ke manajemen,” tambah Diah.

Indonesia Human Resourses (HR) Awards 2021 merupakan ajang penghargaan tertinggi kepada HR perusahaan yang diselenggarakan oleh Wartaekonomi.co.id. Apresiasi diberikan kepada HR dari perusahaan yang telah memberikan dampak signifikan terhadap pembangunan SDM berkualitas dan kinerja bisnis perusahaannya.

Penghargaan diberikan berdasarkan hasil riset penelitian kuantitatif dan kualitatif selama periode Maret 2020 hingga Maret 2021. Metode kualitatif menggunakan analisis pemberitaan di media mainstream dan media sosial dengan memanfaatkan teknik Booelan atau logika simbolik. Untuk memperkuat penilaian, tim peneliti juga menganalisa strategi, program, sistem perekrutan, transformasi digital di HR perusahaan dari laporan tahunan. Dari penelitian yang dilakukan, indikator penilaian meliputi reputasi (20%), inovasi (60%), serta daya saing secara nasional dan global (20%).

Secara khusus Link Net mendedikasikan penghargaan kepada seluruh First Squad sebagai apresiasi atas komitmennya untuk terus mencerminkan nilai dan budaya perusahaan dalam bekerja dan memberikan layanan bagi pelanggan, serta upaya terhadap peningkatan profesionalisme dan kompetensi personal.

“Kami berharap apresiasi ini akan menjadi semangat baru bagi First Squad dalam meningkatkan ketahanan dan kemampuan menghadapi berbagai tantangan. Ke depan, Link Net akan tetap melanjutkan program pengembangan baik reskilling maupun upskilling karena kami percaya kualitas SDM akan menentukan kesejahteraan karyawan, mendorong pertumbuhan perusahaan, dan secara tidak langsung mendukung pemulihan ekonomi Indonesia di era disrupsi teknologi dan pandemi ini,” ujar Yosafat. (RO/A-1)